Юристы не увидели нарушений в отношениях "Трейд Коммодити" и МОУ

Юристы не обнаружили нарушений законодательства в отношениях компании "Трейд Коммодити" и Минобороны.

Об этом в комментарии УП заявил Андрей Стельмащук - управляющий партнер юридической фирмы "Василь Кисиль и партнеры", к которой обратились представители "Трейд Коммодити".

По словам Стельмащука, компания обратилась к юристам около недели назад, с директором компании коммуницировал Виталий Касько, который ездил в Днепр на встречу с представителями "Трейд коммодити".

"Мы изучили детали, касающиеся хозяйственных отношений этой компании с Минобороны и в рамках документов, которые предоставил нам клиент, пришли к выводу, что нарушений законодательства в этих отношениях не было. Это дало нам понимание, что мы можем оказывать правовую помощь и должностным лицам (компании)", - сообщил Стельмащук на вопрос, почему юристы решили взяться за это дело.

Он уточнил, что юристы не представляют "Трейд Коммодити" в рамках уголовного производства, которое расследуется НАБУ: "Мы не общались с представителями НАБУ, не видели материалов, касающихся этого уголовного производства".

При этом Стельмащук выразил мнение, что со временем он и Виталий Касько присоединятся к работе по уголовному производству: "Поскольку мы адвокаты и оказываем правовую помощь, мы не видим проблем в том, чтобы оказывать правовую помощь и в рамках уголовного производства".

Он отметил, что если будут выявлены какие-то нарушения, "мы как адвокаты будем обеспечивать то, чтобы досудебное расследование относящегося нашего клиента осуществлялось с соблюдением процессуальных прав, предусмотренных законодательством".

Также Стельмащук отметил, что юридическая компания не располагает информацией о том, что к делу "Трейд Коммодити" причастен нардеп от БПП Александр Грановский.

"У нас нет информации, что Грановский причастен к этой компании, или не причастен. Мы не можем это ни подтвердить, ни опровергнуть. Я точно знаю, что в рамках оказания правовой помощи "Трейд Коммодити" у нашего адвокатского объединения каких-либо контактов с Грановским не было", - заявил он.

Стельмащук добавил, что обсуждение с Грановским дела "Трейд Коммодити" не является целью: "У нас есть конкретный клиент, есть компания, с которой заключен договор, и менеджмент компании, которому мы будем предоставлять правовую помощь. Мы не будем проверять сплетни".

На вопрос о том, что при увольнении из ГПУ Виталий Касько и команда реформаторов заявляли, что ГПУ контролирует нардеп Грановский, Стельмащук заявил: "Это не является конфликтом интересов".

Украинская правда