Адамовский: Я отрицаю какую-либо связь Грановского с "Трейд Коммодити"

Инвестор "Трейд Коммодити" Андрей Адамовский отрицает связь с этой компанией депутата Александра Грановского.

Об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник.

"Я сейчас читаю в СМИ о связи Грановского с "Трейд Коммодити". Это просто трэш какой-то. Я категорически отрицаю какую-либо связь Грановского с "Трейд Коммодити", - заявил Адамовский.

"Грановский понятия не имеет, я уверен, что компания делает и чем занимается", - добавил инвестор "Трейд Коммодити".

Ранее Адамовский заявил, что является инвестором "Трейд Коммодити", а защитник компании Виталий Каско сказал, что его клиенты ничего не нарушали.

Как известно, 11 октября детективы НАБУ и САП задержали замминистра обороны Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по ст. ч.5 ст.191 УК за растрату более 149 млн грн госбюджета при закупках топлива для Минобороны. Им грозит от 8 до 12 лет заключения.

Игорь Павловский решение суда арестован на 2 месяца.

12 октября НАБУ сообщило о подозрении еще 2 чиновникам Минобороны в растрате государственных средств при закупке топлива.

Компания "Трейд Коммодити" фигурирует в преступной схеме по закупке топлива: НАБУ и САП подозревают официального владельца и директора компании Вадима Майко и неформального руководителя Владимира Гаркавого.

По данным СМИ, подозреваемые в причастности к хищению должностные лица ООО "Трейд Коммодити" (Каменское) сбежали.

Нардеп из БПП Сергей Лещенко заявлял, что за ООО "Трейд Коммодити" стоит Андрей Адамовский - "многолетний бизнес-партнер и сообщник" нардепа Александра Грановского. Сам Грановский свою причастность к "Трейд Коммодити" отрицает.

Экс-замгенпрокурора Виталий Касько сложил полномочия члена правления "Transparency International Украина" и планирует "участвовать в защите клиентов, в том числе и подозреваемых в коррупционных преступлениях", в частности компании "Трейд Коммодити".

Потом Партнеры Касько объяснили, что взялись за дело "Трейд Коммодити", поскольку не обнаружили нарушений законодательства в отношениях компании.

Роман Романюк, УП