Адамовский заявил, что он является инвестором "Трейд Коммодити"
Андрей Адамовский заявил, что является инвестором "Трейд Коммодити".
Об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник.
"Хочу сказать, что ни я, ни господин Владимир Трофименко не является акционерами "Трейд Комодити". Мы просто ее инвесторы, но финансируем различные проекты", - сказал Адамовский.
Он убежден, что все действия менеджмента компании были законными.
"Я уверен, что это просто шельмование компании, когда используют правоохранительные органы", - добавил Адамовский.
11 октября детективы НАБУ и САП задержали замминистра обороны Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по ст. ч.5 ст.191 УК за растрату более 149 млн грн госбюджета при закупках топлива для Минобороны. Им грозит от 8 до 12 лет заключения.
Игорь Павловский решение суда арестован на 2 месяца.
12 октября НАБУ сообщило о подозрении еще 2 чиновникам Минобороны в растрате государственных средств при закупке топлива.
Компания "Трейд Коммодити", по мнению НАБУ и САП, причастна к преступной схемы по закупке топлива: следователи подозревают официального владельца и директора компании Вадима Майкои и неформального руководителя Владимира Гарькавого.
По данным СМИ, подозреваемые в причастности к хищению должностные лица ООО "Трейд Коммодити" (Каменское) сбежали.
Нардеп из БПП Сергей Лещенко заявлял, что за ООО "Трейд Коммодити" стоит Андрей Адамовский - "многолетний бизнес-партнер и сообщник" нардепа Александра Грановского. Сам Грановский свою причастность к "Трейд Коммодити" отрицает.
Экс-замгенпрокурора Виталий Касько сложил полномочия члена правления "Transparency International Украина" и планирует "участвовать в защите клиентов, в том числе и подозреваемых в коррупционных преступлениях", в частности компании "Трейд Коммодити".
Потом Партнеры Касько объяснили, что взялись за дело "Трейд Коммодити", поскольку не обнаружили нарушений законодательства в отношениях компании.
Роман Романюк, УП