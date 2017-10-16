Адамовский заявил, что он является инвестором "Трейд Коммодити"

Андрей Адамовский заявил, что является инвестором "Трейд Коммодити".

Об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник.

"Хочу сказать, что ни я, ни господин Владимир Трофименко не является акционерами "Трейд Комодити". Мы просто ее инвесторы, но финансируем различные проекты", - сказал Адамовский.

Он убежден, что все действия менеджмента компании были законными.

"Я уверен, что это просто шельмование компании, когда используют правоохранительные органы", - добавил Адамовский.

11 октября детективы НАБУ и САП задержали замминистра обороны Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по ст. ч.5 ст.191 УК за растрату более 149 млн грн госбюджета при закупках топлива для Минобороны. Им грозит от 8 до 12 лет заключения.

Игорь Павловский решение суда арестован на 2 месяца.

12 октября НАБУ сообщило о подозрении еще 2 чиновникам Минобороны в растрате государственных средств при закупке топлива.

Компания "Трейд Коммодити", по мнению НАБУ и САП, причастна к преступной схемы по закупке топлива: следователи подозревают официального владельца и директора компании Вадима Майкои и неформального руководителя Владимира Гарькавого.

По данным СМИ, подозреваемые в причастности к хищению должностные лица ООО "Трейд Коммодити" (Каменское) сбежали.

Нардеп из БПП Сергей Лещенко заявлял, что за ООО "Трейд Коммодити" стоит Андрей Адамовский - "многолетний бизнес-партнер и сообщник" нардепа Александра Грановского. Сам Грановский свою причастность к "Трейд Коммодити" отрицает.

Экс-замгенпрокурора Виталий Касько сложил полномочия члена правления "Transparency International Украина" и планирует "участвовать в защите клиентов, в том числе и подозреваемых в коррупционных преступлениях", в частности компании "Трейд Коммодити".

Потом Партнеры Касько объяснили, что взялись за дело "Трейд Коммодити", поскольку не обнаружили нарушений законодательства в отношениях компании.

Роман Романюк, УП