С криками "мудак" Гончаренко под Радой забросали яйцами

Митингующие под Верховной Радой забросали яйцами депутата от БПП Алексея Гончаренко.



Соответствующее видео в YouTube опубликовал "Евромайдан".



Нардеп хотел пройти от здания парламента через толпу митингующих Киева, но его забросали яйцами. Митингующие также выкрикивали "мудак" и "губошлеп".



В свою очередь, Гончаренко обозвал митингующих придурками.



В комментарии "112 канала" он назвал инцидент "косметической поведением".



"Это очень хорошо для волос, яйцо, желток, полезно. Если в нашей стране кидаются яйцами и продуктами питания, значит все в порядке. Точно не голодает народ", - сказал он.



Гончаренко добавил, что он шёл на работу и хотел "пообщаться с людьми".



"Я никого не провоцировал, а шел на работу", - сказал он, добавив, что не будет обращаться в полицию.



Как известно, 17 октября между внефракционным нардепом Парасюком и начальником Управления государственной охраны Украины Гелетеем произошла словесная перепалка. Депутат в частности возмутила количество силовиков в правительственном квартале.

Парасюк также толкнул и ударил Гелетея.

Начальник управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко заявил, что правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований сообщения о правонарушениях по столкновения между нардепом Парасюком и Гелетеем, а розбираться с инцидентом будет прокуратура.