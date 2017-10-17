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Сутичкою Парасюка і Гелетея буде займатися прокуратура

Вівторок, 17 жовтня 2017, 13:48

Правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань повідомлення про правопорушення щодо сутички, яка сталася біля будівлі парламенту між нардепом Володимиром Парасюком та начальником Управління державної охорони Валерієм Гелетеєм.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив начальник управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко.

"Це (повідомлення про правопорушення, - ред.) зареєстровано в журналі єдиного обліку. Матеріали буде надано до прокуратури, враховуючи статус осіб. Рішення за цим епізодом буде приймати прокуратура",  – зазначив він.

Як відомо, 17 жовтня  між позафракційним нардепом Парасюком та начальником Управління державної охорони України Гелетеєм сталася словесна сутичка. Депутата зокрема обурила кількість силовиків в урядовому кварталі.

Парасюк також штовхнув та вдарив Гелетея. 

Про перебіг подій під Радою 17 жовтня 2017 року читайте тут: "Мітинг за велику політичну реформу. Хроніка подій"

Як відомо, 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

За порядком стежать 3,5 тисячі правоохоронців.

Як повідомлялося, в Головному слідчому управлінні ГПУ вже було два кримінальних провадження щодо Володимира Парасюка.

"Українська правда" у Threads

Теми: Парасюкпрокуратура
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