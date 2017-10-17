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С криками "мудак" Гончаренко под Радой забросали яйцами

Вторник, 17 октября 2017, 15:24

Митингующие под Верховной Радой забросали яйцами депутата от БПП Алексея Гончаренко.

Соответствующее видео в YouTube опубликовал "Евромайдан".

Нардеп хотел пройти от здания парламента через толпу митингующих в центре Киева, но его забросали яйцами. Митингующие также выкрикивали "мудак" и "губошлеп".

В свою очередь, Гончаренко обозвал митингующих придурками.

В комментарии "112 канала" он назвал инцидент "косметической поведением".

"Это очень хорошо для волос, яйцо, желток, полезно. Если в нашей стране кидаются яйцами и продуктами питания, значит все в порядке. Точно не голодает народ", - сказал он.

Гончаренко добавил, что он шёл на работу и хотел "пообщаться с людьми".

"Я никого не провоцировал, а шел на работу", - сказал он, добавив, что не будет обращаться в полицию.

Как известно, 17 октября между внефракционным нардепом Парасюком и начальником Управления государственной охраны Украины Гелетеем произошла словесная перепалка. Депутат в частности возмутила количество силовиков в правительственном квартале.

Парасюк также толкнул и ударил Гелетея.

Начальник управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко заявил, что правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований сообщения о правонарушениях по столкновения между нардепом Парасюком и Гелетеем, а розбираться с инцидентом будет прокуратура.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадаПартия регионовБПП
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