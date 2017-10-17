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З вигуками "мудак" Гончаренка під Радою закидали яйцями

Вівторок, 17 жовтня 2017, 15:24

Мітингувальники під Верховною Радою закидали яйцями депутата від БПП Олексія Гончаренка.

Відповідне відео у YouTube опублікував "ЄвроМайдан".

Нардеп хотів пройти від будівлі парламенту через натовп учасників мітингу в центрі Києва, але його закидали яйцями. Мітингарі також вигукували "Мудак" та "Губошльоп".

У свою чергу, Гончаренко обізвав мітингувальників придурками.

У коментарі "112 каналу" він назвав інцидент "косметичною поведінкою".

"Це дуже добре для волосся, яйце, жовток, корисно. Якщо в нашій країні жбурляються яйцями і продуктами харчування, значить все гаразд. Точно не голодує народ", - сказав він.

Гончаренко додав, що він йшов на роботу і хотів "поспілкуватися з людьми".  

"Я нікого не провокував, а йшов собі на роботу", - сказав він, додавши, що не буде звертатися до правоохоронців.

Як відомо, 17 жовтня  між позафракційним нардепом Парасюком та начальником Управління державної охорони України Гелетеєм сталася словесна сутичка. Депутата зокрема обурила кількість силовиків в урядовому кварталі.

Парасюк також штовхнув та вдарив Гелетея. 

Начальник управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко заявив, що правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань повідомлення про правопорушення щодо сутички між нардепом Парасюком та Гелетеєм, арозбиратися з інцидентом буде прокуратура.

Українська правда

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Теми: Верховна РадаПартія регіонівБПП
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