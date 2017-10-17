Саакашвили призвал митингующих под Радой не расходиться

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Вторник, 17 октября 2017, 17:49

Лидер партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили призвал митингующих оставаться под Верховной Радой до выполнения их требований.

Об этом он сказал, обращаясь к участникам акции, 17 октября под стенами парламента.

 "Хорошая идея – нам здесь остаться, пока они не выполнят наши требования", – сказал Саакашвили на площади Конституции.

Политик добавил, что власти согласились в четверг выполнить 2 из 3 требований митингующих, но расценивает это как затягивание времени.

По его мнению, больше всего боится протеста президент Петр Порошенко.

"Януковича больше ненавидели, чем Кучму, а Порошенко больше ненавидят, чем Януковича. И это печальный факт", – заявил Саакашвили.

По его словам, "разница между Януковичем и Порошенко заключается в том, что от Януковича никто ничего хорошего не ожидал, а Порошенко задабривал народ сладкими речами".

Евгений Будерацкий, УП

Темы: акции Верховная Рада Киев Саакашвили
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