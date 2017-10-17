Саакашвили призвал митингующих под Радой не расходиться

Лидер партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили призвал митингующих оставаться под Верховной Радой до выполнения их требований.



Об этом он сказал, обращаясь к участникам акции, 17 октября под стенами парламента.



"Хорошая идея – нам здесь остаться, пока они не выполнят наши требования", – сказал Саакашвили на площади Конституции.



Политик добавил, что власти согласились в четверг выполнить 2 из 3 требований митингующих, но расценивает это как затягивание времени.



По его мнению, больше всего боится протеста президент Петр Порошенко.



"Януковича больше ненавидели, чем Кучму, а Порошенко больше ненавидят, чем Януковича. И это печальный факт", – заявил Саакашвили.



По его словам, "разница между Януковичем и Порошенко заключается в том, что от Януковича никто ничего хорошего не ожидал, а Порошенко задабривал народ сладкими речами".



Евгений Будерацкий, УП