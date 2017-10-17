Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Саакашвілі – мітингувальникам: Не розходимося, ми прийшли винести козла

Вівторок, 17 жовтня 2017, 17:49

Лідер партії "Рух нових партії" Міхеіл Саакашвілі закликав мітингувальників залишатись під Верховною Радою до виконання їх вимог.

Про це він сказав, звертаючись до учасників акції, 17 жовтня під стінами парламенту.

 "Хороша ідея – нам тут залишитись, поки вони не виконають наших вимог. Ми прийшли винести козла корупції, козла свавілля, безкарності, та взагалі винести козла конкретного!", – сказав Саакашвілі на площі Конституції.

 
уп

Політик додав, що влада погодилась у четвер виконати 2 з 3 вимог мітингувальників, але розцінює це як затягування часу.

На його думку, найбільше боїться протесту президент Петро Порошенко.

"Януковича більше ненавиділи, аніж Кучму, а Порошенка більше ненавидять, ніж Януковича. І це сумний факт", – заявив Саакашвілі.

 
уп

За його словами, "різниця між Януковичем та Порошенком полягає в тому, що від Януковича ніхто нічого хорошого не очікував, а Порошенко задобрював народ солодкими промовами".

Про перебіг подій під Радою 17 жовтня 2017 року читайте тут: "Мітинг за велику політичну реформу. Хроніка подій"

Раніше під час мітингу Саакашвілі порадив президенту України Петру Порошенку піти у відставку.

10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

Саакашвілі не пройшов прикордонний контроль з українського боку,а після перетину кордону поїхав до Львова.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом прориву кордону екс-президентом Грузії і екс-главою Одеської ОДА, а також його прихильниками. До ЄРДР було внесено відомості про можливий злочин за ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Євген Будерацький, Валентина Романенко, УП

Теми: акціїВерховна РадаКиївСаакашвілі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
акції
У Франції третю ніч тривали заворушення після того, як поліція застрелила підлітка
У Росії в день народження Навального людей затримували за плакати про кенгуру і кульки
На антиурядовий мітинг у Варшаві зібрались до 500 тисяч людей
Останні новини
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
Усі новини...
Реклама: