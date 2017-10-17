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Саакашвили – митингующим: не расходимся, мы пришли вынести козла

Вторник, 17 октября 2017, 17:49

Лидер партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили призвал митингующих оставаться под Верховной Радой до выполнения их требований.

Об этом он сказал, обращаясь к участникам акции, 17 октября под стенами парламента.

 "Хорошая идея – нам здесь остаться, пока они не выполнят наши требования. Мы пришли вынести козла коррупции, козла произвола, безнаказанности, и вообще вынести козла конкретного!", – сказал Саакашвили на площади Конституции.

 
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Политик добавил, что власти согласились в четверг выполнить 2 из 3 требований митингующих, но расценивает это как затягивание времени.

По его мнению, больше всего боится протеста президент Петр Порошенко.

"Януковича больше ненавидели, чем Кучму, а Порошенко больше ненавидят, чем Януковича. И это печальный факт", – заявил Саакашвили.

По его словам, "разница между Януковичем и Порошенко заключается в том, что от Януковича никто ничего хорошего не ожидал, а Порошенко задабривал народ сладкими речами".

 
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О ходе событий под Радой 17 октября 2017 читайте здесь: "Митинг за большую политическую реформу. Хроника событий"

Ранее во время митинга Саакашвили посоветовал президенту Украины Петру Порошенко уйти в отставку.

10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.

Саакашвили не прошел пограничный контроль с украинской стороны, а после пересечения границы поехал во Львов.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту прорыва границы экс-президентом Грузии и экс-главой Одесской ОГА, а также его сторонниками. В ЕРДР внесли сведения о возможном преступлении по ст. 332 (незаконная переправка лиц через госграницу Украины).

Евгений Будерацкий, Валентина Романенко, УП

Темы: акцииВерховная РадаКиевСаакашвили
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