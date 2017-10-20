В крови виновницы харьковского ДТП нашли наркотики – прокурор

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Пятница, 20 октября 2017, 14:46

Анализ показал присутствие в крови Елены Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП, которое привело к гибели пяти человек в Харькове.

Об этом в пятницу на судебном заседании по избранию женщине меры пресечения заявил прокурор Максим Блохин.

"У Зайцевой установлен факт употребления опиатов", - заявил он.

По словам прокурора, он только что получил результаты анализа и попросил суд подшить их к делу.

Для адвоката Юлии Козарь эта новость стала неожиданностью, и она попросила три часа на изучение новых обстоятельств.

Она спросила сторону обвинения, когда и как была взята эта проба, ведь первые анализы не показали наличие в организме подсудимой алкоголя или наркотических веществ.

Следователь пояснил, что анализ крови был отобран в наркологическом центре сразу после аварии, а результаты стали известны только сейчас, поскольку их получение требовало времени.

После этого судья Светлана Муратова заслушала другие ходатайства сторон и объявила перерыв в заседании.

Дополняется...

Темы: ДТП Харьков суд
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