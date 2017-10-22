На Львовщине избили нардепа партии Ляшко

Во Львовской области избили депутата от "Радикальной партии" Андрея Лозового.

Об этом вечером 22 октября сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

По его словам, инцидент произошел в н.п.Хащованя Сколевского района возле комплекса "Вежа Ведмежа".

Лозовой приехал в район на встречу с избирателями.

Отмечается, что нардеп обратился с заявлением в полицию.

В Нацполиции "Украинской правде" сообщили, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

"Все лица - участники конфликта - установлены. Проводится проверка. После этого будет приниматься решение о квалификации", - сообщил спикер НП Ярослав Тракало.

Других подробностей инцидента в настоящее время нет.

УП пытается получить комментарий у Лозового.

Как известно, 29 октября состоятся выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов в 201 объединенной территориальной громаде (ОТГ) во всех без исключения областях Украины.

Оксана Коваленко, УП