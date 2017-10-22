На Львовщине избили нардепа партии Ляшко

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Воскресенье, 22 октября 2017, 19:54

Во Львовской области избили депутата от "Радикальной партии" Андрея Лозового.

Об этом вечером 22 октября сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

По его словам, инцидент произошел в н.п.Хащованя Сколевского района возле комплекса "Вежа Ведмежа".

Лозовой приехал в район на встречу с избирателями.

Отмечается, что нардеп обратился с заявлением в полицию.

В Нацполиции "Украинской правде" сообщили, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

"Все лица - участники конфликта - установлены. Проводится проверка. После этого будет приниматься решение о квалификации", - сообщил спикер НП Ярослав Тракало.

Других подробностей инцидента в настоящее время нет.

УП пытается получить комментарий у Лозового. 

Как известно, 29 октября состоятся выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов в 201 объединенной территориальной громаде (ОТГ) во всех без исключения областях Украины.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Радикальная партия Лозовой
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