На Львовщине избили нардепа партии Ляшко

Во Львовской области избили депутата от "Радикальной партии" Андрея Лозового.

Об этом вечером 22 октября сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

По его словам, инцидент произошел в н.п.Хащованя Сколевского района возле комплекса "Вежа Ведмежа".

Лозовой приехал в район на встречу с избирателями.

Отмечается, что нардеп обратился с заявлением в полицию.

В Нацполиции "Украинской правде" сообщили, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

"Все лица - участники конфликта - установлены. Проводится проверка. После этого будет приниматься решение о квалификации", - сообщил спикер НП Ярослав Тракало.

Других подробностей инцидента в настоящее время нет.

УП пытается получить комментарий у Лозового.

29 октября состоятся выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов в 201 объединенной территориальной громаде (ОТГ) во всех без исключения областях Украины.

Как известно, в июне ГПУ обратилась в Верховную Раду о согласии на привлечение к уголовной ответственности Андрея Лозового по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

По данным следователей, Лозовой нанес государству ущерб на сумму 1 846 561 грн, что "более чем в 3000 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан".

В июле регламентный комитет ВР не поддержал представление ГПУ на Лозового и оставил вопрос неприкосновенности этого депутата по усмотрению спикера Андрея Парубия. В тот же день соратник Лозового Игорь Мосийчук заявил, что ГФС якобы в течение двух недель игнорировала просьбы Лозового предоставить ему налоговое уведомление-решение, поэтому он не мог обжаловать его в суде.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Лозовой пропустил 10-дневный срок для обжалования налогового уведомления-решения ГФС и подал иск уже после того, как в Верховную Раду поступило представление ГПУ на этого нардепа.

Оксана Коваленко, Наталия Нечай, УП