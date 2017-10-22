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На Львовщине избили нардепа партии Ляшко

Воскресенье, 22 октября 2017, 19:54

Во Львовской области избили депутата от "Радикальной партии" Андрея Лозового.

Об этом вечером 22 октября сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

По его словам, инцидент произошел в н.п.Хащованя Сколевского района возле комплекса "Вежа Ведмежа".

Лозовой приехал в район на встречу с избирателями.

Отмечается, что нардеп обратился с заявлением в полицию.

В Нацполиции "Украинской правде" сообщили, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

"Все лица - участники конфликта - установлены. Проводится проверка. После этого будет приниматься решение о квалификации", - сообщил спикер НП Ярослав Тракало.

Других подробностей инцидента в настоящее время нет.

УП пытается получить комментарий у Лозового.

29 октября состоятся выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов в 201 объединенной территориальной громаде (ОТГ) во всех без исключения областях Украины.

Как известно, в июне ГПУ обратилась в Верховную Раду  о согласии на привлечение к уголовной ответственности Андрея Лозового по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

По данным следователей, Лозовой нанес государству ущерб на сумму 1 846 561 грн, что "более чем в 3000 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан".

В июле регламентный комитет ВР не поддержал представление ГПУ на Лозового и оставил вопрос неприкосновенности этого депутата по усмотрению спикера Андрея Парубия. В тот же день соратник Лозового Игорь Мосийчук заявил, что ГФС якобы в течение двух недель игнорировала просьбы Лозового предоставить ему налоговое уведомление-решение, поэтому он не мог обжаловать его в суде.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Лозовой пропустил 10-дневный срок для обжалования налогового уведомления-решения ГФС и подал иск уже после того, как в Верховную Раду поступило представление ГПУ на этого нардепа.

Оксана Коваленко, Наталия Нечай, УП

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Темы: Радикальная партияЛозовой
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