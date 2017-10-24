Столичный метрополитен и аэропорт в Одессе заявляют о кибератаке
Информационная система международного аэропорта в Одессе подверглась хакерской атаке.
Об этом сообщается на сайте аэропорта.
"Сообщаем, что информационная система международного аэропорта "Одесса" подверглась хакерской атаке. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме. Приносим свои извинения пассажирам за вынужденное увеличение времени обслуживания", – говорится в сообщении.
Также о хакерской атаке заявляет киевский метрополитен:
"Внимание! Кибератака! Метро работает в обычном режиме, кроме банковских сервисов (оплата бесконтактными банковскими карточками на желтом турникете или MasterPass)", - говорится в сообщении.
В метрополитене приносят извинения за неудобства и просят пассажиров пользоваться альтернативными способами оплаты.
Оплата картками метро, проїзними та жетонами в звичайному режимі. Банківські картки для проходу не працюють. pic.twitter.com/EM9oifm41D— Kyiv Metro Alerts (@kyivmetroalerts) October 24, 2017
В то же время российская компания Group-IB, специализирующаяся на информационной безопасности, заявила о трех пострадавших редакциях российских СМИ
Сообщается в частности, что издания "Фонтанка" и "Интерфакс" атаковал вирус-шифровальщик.
Вирус получил название BadRabbit.
От этого же вируса, по данным Group-IB, пострадали некоторые госструктуры и компании в Украине.
Как известно, 12 октября, накануне государственного праздника, Служба безопасности предупреждала о подготовке новой волны масштабной кибератаки на государственные структуры и частные компании.
Специалисты Службы безопасности Украины получили данные, что атака может быть осуществлена с использованием обновлений, в том числе общедоступного прикладного программного обеспечения. Механизм ее реализации будет подобным кибератаке, проведенной в июне 2017 года.
Для предотвращения несанкционированного блокирования информационных систем СБУ предлагает придерживаться следующих рекомендаций:
- обновить сигнатуры антивирусного ПО на серверах и рабочих станциях;
- осуществить резервирование информации, обрабатываемой на компьютерном оборудовании
- обеспечить ежедневное обновление системного программного обеспечения, в т.ч. OS Windows всех без исключения версий.
Как известно, 27 июня ряд украинских компаний и банков подверглись хакерским атакам от вируса Petya. Вирус также парализовал работу Кабмина и вывел из строя электронный документооборот ЧАЭС.
Служба безопасности Украины заявляла о причастности спецслужб России к атаке вируса Petya.A в Украине и мире.
Затем в августе СБУ тоже предупреждала о возможной новой кибератаке на сети украинских учреждений и предприятий.
Украинская правда
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