Столичный метрополитен и аэропорт в Одессе заявляют о кибератаке

2445 просмотров
Вторник, 24 октября 2017, 16:40

Информационная система международного аэропорта в Одессе подверглась хакерской атаке.

Об этом сообщается на сайте аэропорта.

"Сообщаем, что информационная система международного аэропорта "Одесса" подверглась хакерской атаке. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме. Приносим свои извинения пассажирам за вынужденное увеличение времени обслуживания", – говорится в сообщении.

Также о хакерской атаке заявляет киевский метрополитен:

"Внимание! Кибератака! Метро работает в обычном режиме, кроме банковских сервисов (оплата бесконтактными банковскими карточками на желтом турникете или MasterPass)", - говорится в сообщении.

В метрополитене приносят извинения за неудобства и просят пассажиров пользоваться альтернативными способами оплаты.

В то же время российская компания Group-IB, специализирующаяся на информационной безопасности, заявила о трех пострадавших редакциях российских СМИ

Сообщается в частности, что издания "Фонтанка" и "Интерфакс" атаковал вирус-шифровальщик.

Вирус получил название BadRabbit.

От этого же вируса, по данным Group-IB, пострадали некоторые госструктуры и компании в Украине.

Как известно, 12 октября, накануне государственного праздника, Служба безопасности предупреждала о подготовке новой волны масштабной кибератаки на государственные структуры и частные компании.

Специалисты Службы безопасности Украины получили данные, что атака может быть осуществлена ​​с использованием обновлений, в том числе общедоступного прикладного программного обеспечения. Механизм ее реализации будет подобным кибератаке, проведенной в июне 2017 года.

Для предотвращения несанкционированного блокирования информационных систем СБУ предлагает придерживаться следующих рекомендаций:

- обновить сигнатуры антивирусного ПО на серверах и рабочих станциях;

- осуществить резервирование информации, обрабатываемой на компьютерном оборудовании

- обеспечить ежедневное обновление системного программного обеспечения, в т.ч. OS Windows всех без исключения версий.

Как известно, 27 июня ряд украинских компаний и банков подверглись хакерским атакам от вируса Petya. Вирус также парализовал работу Кабмина и вывел из строя электронный документооборот ЧАЭС.

Служба безопасности Украины заявляла о причастности спецслужб России к атаке вируса Petya.A в Украине и мире.

Затем в августе СБУ тоже предупреждала о возможной новой кибератаке на сети украинских учреждений и предприятий.

Украинская правда

 

Темы: хакеры
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Киберполиция заявляет об отсутствии глобальной кибератаки 24 октября 2017, 17:06
Хакеры взломали сайты трех министерств Испании 23 октября 2017, 02:14
США предупредили энергетические компании о хакерских атаках 22 октября 2017, 07:24
powered by lun.ua
Главные новости
Киберполиция заявляет об отсутствии глобальной кибератаки
Саакашвили собирается поселиться в палатке возле Рады
Столичный метрополитен и аэропорт в Одессе заявляют о кибератаке
Гройсман отстранил и пригрозил посадить голову земельного кадастра
Все новости
архитектура

Хрущевки: западный опыт и украинские реалии

гастротур

Лучшие рестораны и закусочные Киева

Запрещенная свобода

Какие истории скрывают татуировки арабской молодежи