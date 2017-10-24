Столичный метрополитен и аэропорт в Одессе заявляют о кибератаке

Информационная система международного аэропорта в Одессе подверглась хакерской атаке.



Об этом сообщается на сайте аэропорта.



"Сообщаем, что информационная система международного аэропорта "Одесса" подверглась хакерской атаке. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме. Приносим свои извинения пассажирам за вынужденное увеличение времени обслуживания", – говорится в сообщении.



Также о хакерской атаке заявляет киевский метрополитен:



"Внимание! Кибератака! Метро работает в обычном режиме, кроме банковских сервисов (оплата бесконтактными банковскими карточками на желтом турникете или MasterPass)", - говорится в сообщении.



В метрополитене приносят извинения за неудобства и просят пассажиров пользоваться альтернативными способами оплаты.

Оплата картками метро, проїзними та жетонами в звичайному режимі. Банківські картки для проходу не працюють. pic.twitter.com/EM9oifm41D — Kyiv Metro Alerts (@kyivmetroalerts) October 24, 2017

В то же время российская компания Group-IB, специализирующаяся на информационной безопасности, заявила о трех пострадавших редакциях российских СМИ

Сообщается в частности, что издания "Фонтанка" и "Интерфакс" атаковал вирус-шифровальщик.

Вирус получил название BadRabbit.

От этого же вируса, по данным Group-IB, пострадали некоторые госструктуры и компании в Украине.

Как известно, 12 октября, накануне государственного праздника, Служба безопасности предупреждала о подготовке новой волны масштабной кибератаки на государственные структуры и частные компании.

Специалисты Службы безопасности Украины получили данные, что атака может быть осуществлена ​​с использованием обновлений, в том числе общедоступного прикладного программного обеспечения. Механизм ее реализации будет подобным кибератаке, проведенной в июне 2017 года.

Для предотвращения несанкционированного блокирования информационных систем СБУ предлагает придерживаться следующих рекомендаций:

- обновить сигнатуры антивирусного ПО на серверах и рабочих станциях;

- осуществить резервирование информации, обрабатываемой на компьютерном оборудовании

- обеспечить ежедневное обновление системного программного обеспечения, в т.ч. OS Windows всех без исключения версий.

Как известно, 27 июня ряд украинских компаний и банков подверглись хакерским атакам от вируса Petya. Вирус также парализовал работу Кабмина и вывел из строя электронный документооборот ЧАЭС.

Служба безопасности Украины заявляла о причастности спецслужб России к атаке вируса Petya.A в Украине и мире.

Затем в августе СБУ тоже предупреждала о возможной новой кибератаке на сети украинских учреждений и предприятий.

Украинская правда