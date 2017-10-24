Суд по делу Коханивского объявил перерыв

Святошинский райсуд по делу лидера добровольческого движения "ОУН" Николая Коханивского объявил перерыв.

Об этом сообщает корреспондент УП из зала суда.

Заседание по избранию меры пресечения Коханивскому продолжится в среду в 14.30. При этом сам подозреваемый может не присутствовать на нем.

Обвинение считает, что Коханивский может скрываться от следствия. Также, по мнению обвинения, есть риск, что подозреваемый, находясь на свободе, может влиять на свидетелей и потерпевшего. Поэтому в ходатайстве прокурор просит выбрать содержания под стражей на 60 суток.

Однако сам лидер добровольческого движения "ОУН" заявил, что не будет бежать.

"Я не собираюсь никуда бежать, скрываться от следствия", - заверил Коханивский.

Сторона защиты отметила, что сейчас Коханивский ехать домой.

Ранее 24 октября генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о недопустимости "партийных судов" и погромов и допустил, что в отношении командира "Добровольческого батальона ОУН" Николая Кохановского суд изберет меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Ряд народных депутатов заявили, что готовы взять на поруки лидера добровольческого движения "ОУН" Николая Кохановского. Среди них - нардепы от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, Андрей Лозовой, Дмитрий Линько, нардеп от "Батькивщины" Игорь Луценко, а также диссидент Степан Хмара и депутат Броварского горсовета и профессор Олег Однороженко.

Как известно, 21 октября в Киеве возле станции метро "Академгородок" правоохранители задержали командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского после стрельбы и столкновения с Русланом Качмалой, в которой оба получили травмы.

23 октября судья перенесла заседание на 9:00 вторника, а соратники Коханивского требовали немедленно рассмотреть вопрос и освободить лидера "Добровольческого движения ОУН" из-под стражи.

24 октября сторонники Коханивского забаррикадировались в помещении Святошинского райсуда. Полицейские силой зачистили зал заседаний и задержали 30 активистов.

Олег Твердь, УП