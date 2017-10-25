Полиция утверждает, что водителя Touareg под охрану не брала

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Среда, 25 октября 2017, 11:11

Полиция отрицает факт взятия под охрану водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, который стал участником смертельного ДТП в Харькове.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на информацию, полученную в полиции города.

"Никто его не брал под охрану", - заявила сотрудница ведомства.

По ее словам, правоохранители действительно находятся в больнице, в которой пребывает Дронов, однако они лишь обеспечивают охрану правопорядка в лечебном учреждении.

Как сообщалось, ранее адвокат Сергей Перепелица заявил, что Дронова в больнице взяли под охрану.

18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет и от столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести, среди них две женщины находятся в очень тяжелом состоянии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина. Она - дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg, который проходит как свидетель, может быть изменен.

Темы: ДТП Харьков полиция
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