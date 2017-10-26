В МВД подтвердили: среди пострадавших от взрыва есть женщина

577 просмотров
Четверг, 26 октября 2017, 02:54

В Киеве в результате покушения на народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука пострадали 5 человек, среди которых женщина.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"С места происшествия с телесными повреждениями "скорые" забрали пять человек, среди которых - женщина", - говорится в сообщении.

Как известно, вечером 25 октября на народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука неизвестные совершили покушение. Он получил ранения и сейчас находится в больнице, его оперируют.

В МВД подтвердили, что на месте трагедии пострадали пять человек. Среди которых народный депутат Игорь Мосийчук. Охранник депутата, 30-летний работник полиции полка особого назначения, погиб от полученных ранений.

Также, как сообщалось, пострадавший от взрыва политтехнолог Виталий Бала находится в очень тяжелом состоянии.

Покушение на народного депутата связано с его профессиональной деятельностью, заявил глава фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко.

По предварительной информации, взрывчатку для покушения на народного депутата Мосийчука заложили не в автомобиль, а в мотоцикл, стоявший рядом.

Взрыв в Киеве квалифицирован как теракт.

Темы: Мосийчук теракт МВД
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
У политолога Виталия Балы тяжелые ранения - Ляшко 26 октября 2017, 02:07
Мосийчук имеет множественные осколочные ранения, его оперируют 26 октября 2017, 01:33
Покушение на Мосийчука может быть квалифицировано как теракт 26 октября 2017, 00:37
powered by lun.ua
Главные новости
СМИ: НАТО обвинит РФ во лжи об учениях "Запад-2017"
Ляшко: в результате взрыва погиб охранник Мосийчука
Покушение на Мосийчука связан с его профессиональной деятельностью, – Ляшко
В результате покушения на Мосийчука умер один человек
Все новости
Instagram дня

"Киевская перепичка" вышла в интернет

Tripadvisor назвал лучшие рестораны и закусочные Киева

гармония

Изменить мир, изменяя себя. 10 наставлений Далай-ламы для каждого