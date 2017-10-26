В МВД подтвердили: среди пострадавших от взрыва есть женщина
В Киеве в результате покушения на народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука пострадали 5 человек, среди которых женщина.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
"С места происшествия с телесными повреждениями "скорые" забрали пять человек, среди которых - женщина", - говорится в сообщении.
Как известно, вечером 25 октября на народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука неизвестные совершили покушение. Он получил ранения и сейчас находится в больнице, его оперируют.
В МВД подтвердили, что на месте трагедии пострадали пять человек. Среди которых народный депутат Игорь Мосийчук. Охранник депутата, 30-летний работник полиции полка особого назначения, погиб от полученных ранений.
Также, как сообщалось, пострадавший от взрыва политтехнолог Виталий Бала находится в очень тяжелом состоянии.
Покушение на народного депутата связано с его профессиональной деятельностью, заявил глава фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко.
По предварительной информации, взрывчатку для покушения на народного депутата Мосийчука заложили не в автомобиль, а в мотоцикл, стоявший рядом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.