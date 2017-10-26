Покушение на Мосийчука может быть квалифицировано как теракт

Взрыв, в результате которого получил ранения народный депутат Игорь Мосийчук и погиб его охранник, может быть квалифицирован как теракт и покушение на государсвенного деятеля.

Такую информацию "Украинской правде" подтвердили в столичной прокуратуре со ссылкой на информацию первого заместителя прокурора города Киева Павла Кононенка, который находится на месте происшествия.

Правоохранители склоняются к тому, чтобы квалифицировать взрыв на улице Адама Мицкевича как теракт. В таком случае взрыв будет расследовать ГУ СБУ в городе Киеве, а столичная прокуратура будет осуществлять процессуальное руководство.

Вместе с тем, рассматриваются также 112 ст. в УК Украины (покушение на государственного деятеля) и ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное общеопасным способом).

Окончательная квалификация будет определена после проведения первоочередных следственных действий утром 26 октября.

В то же время в МВД Украины сообщили, что взрыв в Киеве квалифицирован как теракт.

"Открыто уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины - Террористический акт", - говорится в сообщении МВД в facebook.

В министерстве подтвердили, что на месте трагедии пострадали пять человек. Среди которых народный депутат Игорь Мосийчук. Охранник депутата, 30-летний работник полиции полка особого назначения, погиб от полученных ранений.

Как известно, вечером 25 октября на народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука неизвестные совершили покушение. Он получил ранения и сейчас находится в больнице.

Покушение на народного депутата связано с его профессиональной деятельностью, заявил глава фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко. Полиция версии покушения пока не комментирует.

По предварительной информации, взрывчатку для покушения на народного депутата Мосийчука заложили не в автомобиль, а в мотоцикл, стоявший рядом.

Как известно генеральная прокуратура Украины открывала в отношении Мосийчука уголовное дело по факту вымогания взятки. В сентябре 2015 года Верховная Рада дала согласие на привлечение народного депутата к уголовной ответственности и его арест.

В мае 2016 года Верховный суд Украины признал незаконным снятие Верховной Радой неприкосновенности с народного депутата Игоря Мосийчука.

Летом 2017 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что генпрокуратура проверяет новые факты по делу нардепа от "Радикальной партии" и подготовит новое представление до осени.

Украинская правда