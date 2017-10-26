Ляшко: в результате взрыва погиб охранник Мосийчука
В результате покушения на народного депутата из фракции "Радикальной партии" Игоря Мосийчука погиб его охранник.
Об этом сообщил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко в facebook.
"Охранник Игоря Мосийчука умер. Его звали Руслан. В 17 больнице скончался от травм в результате взрыва. Вечная память мужественному человеку! У него осталась беременная жена. Искренне сочувствую родным погибшего Героя ", - написал он.
Как известно, вечером 25 октября на народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука неизвестные совершили покушение. Он получил ранения и сейчас находится в больнице.
По данным полиции, в результате взрыва мужчина примерно 30 лет скончался в карете скорой помощи, его личность пока не установлена.
Покушение на народного депутата связано с его профессиональной деятельностью, заявил глава фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко. Полиция версии покушения пока не комментирует.
По предварительной информации, взрывчатку для покушения на народного депутата Мосийчука заложили не в автомобиль, а в мотоцикл, стоявший рядом.
Как известно генеральная прокуратура Украины открывала в отношении Мосийчука уголовное дело по факту вымогания взятки. В сентябре 2015 года Верховная Рада дала согласие на привлечение народного депутата к уголовной ответственности и его арест.
В мае 2016 года Верховный суд Украины признал незаконным снятие Верховной Радой неприкосновенности с народного депутата Игоря Мосийчука.
Летом 2017 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что генпрокуратура проверяет новые факты по делу нардепа от "Радикальной партии" и подготовит новое представление до осени.