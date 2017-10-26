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Ляшко: в результате взрыва погиб охранник Мосийчука

Четверг, 26 октября 2017, 00:06
Ляшко: в результате взрыва погиб охранник Мосийчука

В результате покушения на народного депутата из фракции "Радикальной партии" Игоря Мосийчука погиб его охранник.

Об этом сообщил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко в facebook.

"Охранник Игоря Мосийчука умер. Его звали Руслан. В 17 больнице скончался от травм в результате взрыва. Вечная память мужественному человеку! У него осталась беременная жена. Искренне сочувствую родным погибшего Героя ", - написал он.

Как известно, вечером 25 октября на народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука неизвестные совершили покушение. Он получил ранения и сейчас находится в больнице.

По данным полиции, в результате взрыва мужчина примерно 30 лет скончался в карете скорой помощи, его личность пока не установлена.

Покушение на народного депутата связано с его профессиональной деятельностью, заявил глава фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко. Полиция версии покушения пока не комментирует.  

По предварительной информации, взрывчатку для покушения на народного депутата Мосийчука заложили не в автомобиль, а в мотоцикл, стоявший рядом.

Как известно генеральная прокуратура Украины открывала в отношении Мосийчука уголовное дело по факту вымогания взятки. В сентябре 2015 года Верховная Рада дала согласие на привлечение народного депутата к уголовной ответственности и его арест.

В мае 2016 года Верховный суд Украины признал незаконным снятие Верховной Радой неприкосновенности с народного депутата Игоря Мосийчука.

Летом 2017 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что генпрокуратура проверяет новые факты по делу нардепа от "Радикальной партии" и подготовит новое представление до осени.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МосийчукКиевубийство
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