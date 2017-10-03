Луценко считает, что кое-что мешает экстрадиции Саакашвили

Экстрадиционная проверка Генеральной прокуратуры о возможности выдачи Михэила Саакашвили Грузии потребует еще несколько недель.



Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко на брифинге 3 октября.



Он напомнил: "По возвращении нелегальным образом господина Саакашвили на украинскую территорию, мы приступили к проведению предэкстрадиционной проверки".



"Она должна установить, действительно ли он подозревается, обвиняется в Грузии в особо тяжких преступлениях, которые присутствуют в украинском Уголовном кодексе. Очевидно, что ответ здесь будет "да", – отметил Луценко.



"Второе – есть ли обстоятельства, которые мешают экстрадиции господина Саакашвили. Предварительно, я считаю, что такие обстоятельства существуют. Ведь господин Саакашвили после нелегального пересечения украинской границы подал документы в адрес миграционной службы МВД, которые согласно нашим международным обязательствам препятствуют его экстрадиции", – сказал он.

"Сейчас это будет тщательно изучено. Эта процедура займет еще несколько недель", – сообщил генпрокурор.

Как известно, Грузия требует экстрадиции Саакашвили.

В родной стране его обвиняют по 4 статьям: завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц и в больших размерах (ст. 182 УК); злоупотребление положением должностным лицом (ч.2 ст.332); злоупотребление служебным положением, совершенное путем насилия или с применением оружия (ст.333 и ст.117).

2 августа Тбилисский горсуд заочно избрал для Саакашвили меру пресечения в виде содержания под стражей.

В июле президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии и экс-руководителя Одесской облгосадминистрации Михэила Саакашвили.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.

Саакашвили планирует отстаивать в суде украинское гражданство. Гражданства Грузии он лишен.

19 сентября Саакашвили передал адвокатами в АП заявление с требованием выдать ему 4 документа, необходимых для обжалования решения президента в суде: документацию миграционной службы, копию указа об утрате гражданства, копию протокола заседания комиссии по вопросам гражданства, все сопроводительные письма.

22 сентября Мостиский райсуд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении государственной границы 10 сентября и обязал его заплатить штраф в размере 200 необлагаемых налогом минимумов (3400 грн).

Это решение политик также хочет обжаловать.

Александр Шумилин, Алена Рощенко, УП