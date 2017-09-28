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АП отказалась показать копию указа о прекращении гражданства Саакашвили

Четверг, 28 сентября 2017, 11:15

Администрация Президента отказалась предоставить копию указа президента о прекращении гражданства Михэила Саакашвили, сославшись на ее конфиденциальность.

Об этом сообщает "Доступ к правде" со ссылкой на ответ АП на запрос.

"Запрашиваемая информация о прекращении гражданства Украины является конфиденциальной и касается прав и охраняемых законом интересов другого лица, однако письменное разрешение на доступ к такой информации в соответствии со статьей 7 Закона Украины "О доступе к публичной информации" не представлено", - говорится в официальном ответе.

Правозащитник Александр Павличенко, который прислал данный запрос, отмечает, что при отказе не было использовано "трехсложный тест", который является единственным законным основанием для отказа в предоставлении информации.

"Ссылка на информацию как на конфиденциальную тоже, по нашему мнению, не является релевантной – можно было исключить из документа то, что считалось собственно конфиденциальной информацией, и предоставить документ с заретушированной частью. Но это после проведения "трехсложного теста", которого не сделали", - подчеркнул Павличенко.

Он также предполагает, что это не было сделано, потому что "трехсложный тест" в данной ситуации проигрышный для распорядителя.

"Вреда от обнародования такой информации для лица Саакашвили – ноль", - утверждает Павличенко.

Как известно, ограничение доступа к информации осуществляется в соответствии с законом при соблюдении совокупности 3 требований:

1) исключительно в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка;

2) разглашение информации может нанести существенный вред этим интересам;

3) вред от обнародования такой информации преобладает над общественным интересом в ее получении.

Павличенко планирует обжаловать отказ АП в суде.

Как известно, 27 июля президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии Михэила Саакашвили.

10 сентября Саакашвили прорвался в Украину с территории Польши.

В МВД заявили, что во время "прорыва" границы сторонниками Саакашвили 11 полицейских и 5 пограничников получили телесные повреждения.

Полиция открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через границу (ст. 332), а также за сопротивление работнику правоохранительного органа (ч. 2 ст. 342).

По решению суда Саакашвили должен заплатить штраф в размере 200 необлагаемых налогом минимумов (3400 грн).

Защита Саакашвили планирует обжаловать это решение суда.

Темы: Администрация президентаСаакашвили
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