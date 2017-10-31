Под Радой остаются несколько полицейских

Во вторник под стенами Верховной Рады находится несколько правоохранителей, на улице Грушевского и в Мариинском парке остаются палаточные городки.



Об этом сообщает 31 октября корреспондент "Украинской правды".



Палаточный городок представителей батальона "Донбасс" по Грушевского огражден заборами и грузовиками Национальной гвардии. Самих представителей Нацгвардии на месте не видно.

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В городке примерно двадцать больших палаток, рядом с ними стоят несколько человек с нашивками "Донбасса".

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В Мариинском парке тоже стоят несколько десятков палаток – сторонников партии "Рух нових сил".

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Вокруг ситуация спокойная, правоохранители находятся только под стенами парламента.



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Как сообщалось, 31 октября министр внутренних дел Арсен Аваков распорядился снять усиленную охрану Верховной Рады.



Как известно, охрану парламента усилили в ночь на 17 октября, перед началом митинга за большую политическую реформу.

Роман Кравец, УП