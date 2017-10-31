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Под Радой остаются несколько полицейских

Вторник, 31 октября 2017, 10:50

Во вторник под стенами Верховной Рады находится несколько правоохранителей, на улице Грушевского и в Мариинском парке остаются палаточные городки.

Об этом сообщает 31 октября корреспондент "Украинской правды".

Палаточный городок представителей батальона "Донбасс" по Грушевского огражден заборами и грузовиками Национальной гвардии. Самих представителей Нацгвардии на месте не видно.

 
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В городке примерно двадцать больших палаток, рядом с ними стоят несколько человек с нашивками "Донбасса".

 
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В Мариинском парке тоже стоят несколько десятков палаток – сторонников партии "Рух нових сил".

 
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Вокруг ситуация спокойная, правоохранители находятся только под стенами парламента.

 
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Как сообщалось, 31 октября министр внутренних дел Арсен Аваков распорядился снять усиленную охрану Верховной Рады.

Как известно, охрану парламента усилили в ночь на 17 октября, перед началом митинга за большую политическую реформу.

17 октября под Верховной Радой стартовала акция за "Большую политическую реформу", инициированная несколькими политическими силами и активистами. Участники митинга требовали создать Антикоррупционный суд отменить депутатскую неприкосновенность и изменить избирательное законодательство.

19 октября парламент создал условия для удовлетворения первых двух требований: отправили в Конституционный суд президентский и депутатский законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности и отозвали депутатский законопроект о создании Антикоррупционного суда, чтобы Петр Порошенко смог подать свой.

В тот же день большинство участников акции решили прекратить митинг, но партия "Рух новых сил" Михэила Саакашвили и депутаты "Самопомочи" решили продолжать протест. Поблизости Верховной Рады оставались представители РНС и люди Семена Семенченко из батальона "Донбасс".

21 октября участники акции под Верховной Радой организовали там военный лагерь и заявили об ультиматуме президенту Порошенко с требованием внести в парламент законы об Антикоррупционном суде и об импичменте.

25 октября полковник Вооруженных сил Украины Вячеслав Власенко заявил, что под Верховной Радой находятся "титушки", в том числе с десяток бывших бойцов батальона "Донбасс", которых приманил Семенченко.

29 октября на вече под парламентом Саакашвили призвал людей заполнить опросный лист с расширенным списком требований, среди возможных пунктов которого – принятие закона об импичменте президента, досрочные выборы президента и ВР.

"7 ноября даю последний раз им (шанс властям – ред.) принять наши требования", – заявил он.

Роман Кравец, УП

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