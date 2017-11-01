Миграционная служба во второй раз отказала Саакашвили в убежище
Государственная миграционная служба отказала лидеру партии "Движение новых сил" Михеилу Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании его беженцем.
Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на главу юридической службы Саакашвили Руслана Чернолуцкого.
По его словам, просьба о предоставлении убежища было подана в миграционную службу лично Саакашвили вчера, 31 октября.
"Сообщение миграционной службы (об отказе в убежище, - ред.) может быть обжаловано в высшей миграционной инстанции, а также в суде. Уже завтра мы подготовим иск и подадим его", - сказал Чернолуцкий.
"Украинская правда" обратилась в пресс-службу Саакашвили, однако ее представители заявили, что их юридический отдел готовит соответствующее заявление.
Как известно, в июле президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии и экс-руководителя Одесской ОГА Михэила Саакашвили.
Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.
Грузия требует его экстрадиции.
24 октября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили можно депортировать из Украины, поскольку Государственная миграционная служба отказала ему в статусе беженца.
В Миграционной службе подтвердили это, объяснив отказ в рассмотрении заявления о предоставлении дополнительной защиты Саакашвили тем, что заявление он передал адвокатами, а не лично.
27 октября стало известно, что друга Саакашвили и добровольца Давида Макишвили, его бывших охранника и водителя Георгия Рубашвили и Михеила Абзианидзе схватили в Киеве и выдворили в Грузию.
28 октября Михеил Саакашвили заявил, что уверен в том, что генпрокурор Юрий Луценко готовит документы для его экстрадиции.
30 октября представители власти Грузии заявили, что ожидают от Украины конкретных шагов по экстрадиции бывшего президента страны Михеила Саакашвили.
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