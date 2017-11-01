Миграционная служба во второй раз отказала Саакашвили в убежище

Государственная миграционная служба отказала лидеру партии "Движение новых сил" Михеилу Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании его беженцем.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на главу юридической службы Саакашвили Руслана Чернолуцкого.

По его словам, просьба о предоставлении убежища было подана в миграционную службу лично Саакашвили вчера, 31 октября.

"Сообщение миграционной службы (об отказе в убежище, - ред.) может быть обжаловано в высшей миграционной инстанции, а также в суде. Уже завтра мы подготовим иск и подадим его", - сказал Чернолуцкий.

"Украинская правда" обратилась в пресс-службу Саакашвили, однако ее представители заявили, что их юридический отдел готовит соответствующее заявление.

Как известно, в июле президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии и экс-руководителя Одесской ОГА Михэила Саакашвили.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.

Грузия требует его экстрадиции.

24 октября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили можно депортировать из Украины, поскольку Государственная миграционная служба отказала ему в статусе беженца.



В Миграционной службе подтвердили это, объяснив отказ в рассмотрении заявления о предоставлении дополнительной защиты Саакашвили тем, что заявление он передал адвокатами, а не лично.

27 октября стало известно, что друга Саакашвили и добровольца Давида Макишвили, его бывших охранника и водителя Георгия Рубашвили и Михеила Абзианидзе схватили в Киеве и выдворили в Грузию.

28 октября Михеил Саакашвили заявил, что уверен в том, что генпрокурор Юрий Луценко готовит документы для его экстрадиции.

30 октября представители власти Грузии заявили, что ожидают от Украины конкретных шагов по экстрадиции бывшего президента страны Михеила Саакашвили.