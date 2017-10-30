Грузия ожидает от Украины действий по экстрадиции Саакашвили
Власти Грузии ожидают от Украины конкретных шагов по экстрадиции бывшего президента страны Михеила Саакашвили.
Об этом заявил заместитель главного прокурора Грузии Георгий Гогадзе, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы трижды обращались в соответствующие компетентные органы Украины и ожидаем от них действенных мер", - ответил Гогадзе на вопрос журналистов относительно ситуации, связанной с вопросом возможной экстрадиции Саакашвили.
По мнению заместителя главного прокурора Грузии, если бы не было соответствующих оснований у прокуратуры страны требовать экстрадиции Саакашвили, то запрос украинской стороне не отправляли бы.
Гогадзе отметил, что сейчас в украинской власти не должно быть причин отказывать в экстрадиции.
Заместитель главного прокурора Грузии подчеркнул, что "прокуратура сделает все возможное для того, чтобы все те лица, совершившие преступления на территории Грузии, предстали перед правосудием".
Как известно, в июле президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии и экс-руководителя Одесской ОГА Михэила Саакашвили.
Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.
Грузия требует его экстрадиции.
24 октября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили можно депортировать из Украины, поскольку Государственная миграционная служба отказала ему в статусе беженца.
В Миграционной службе подтвердили это, объяснив отказ в рассмотрении заявления о предоставлении дополнительной защиты Саакашвили тем, что заявление он передал адвокатами, а не лично.
27 октября стало известно, что друга Саакашвили и добровольца Давида Макишвили, его бывших охранника и водителя Георгия Рубашвили и Михеила Абзианидзе схватили в Киеве и выдворили в Грузию.
28 октября Михеил Саакашвили заявил, что уверен в том, что генпрокурор Юрий Луценко готовит документы для его экстрадиции.