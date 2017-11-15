САП объяснила, почему не назначает следственные действия по НАПК

Специализированная антикоррупционная прокуратура не может согласовать ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро, потому что не получила материалы производства.



В САП сообщили "Украинской правде", что по состоянию на 15:00 ей не поступали материалы уголовного производства "вообще, что делает невозможным назначение процессуального руководителя по делу".



"При таких обстоятельствах, а именно отсутствии в наличии уголовного производства, чтобы прокурор мог оценить наличие оснований для начала производства, правильности квалификации, необходимости проведения тех или иных следственных действий, согласование каких бы то ни было ходатайств детективов невозможно", – заявили в антикоррупционной прокуратуре.



По заявлению САП, по указанному производству детективы НАБУ до сих пор не разработали и не согласовали "даже плана его расследования, что делает невозможным определение как первоочередных, так и последующих следственных действий".



"Расследование уголовных производств в хаотичном порядке недопустимо для новосозданных правоохранительных органов", – отметили в ведомстве Назара Холодницкого.

По мнению работников САП, информация о том, что НАБУ якобы ждет ее разрешения, "в очередной раз свидетельствует о систематической утечке информации от органов предварительного расследования и попытке переложить ответственность за состояние досудебного следствия".



Согласно ст. 131-1 Конституции Украины, именно на прокуратуру возлагается организация и процессуальное руководство досудебным расследованием, надзор за негласными и другими следственными и розыскными действиями органов правопорядка.



Как известно, 14 ноября руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций и злоупотреблении положением.



Также она заявила, что "куратор НАПК" в Администрации президента пытался установить контроль над решениями агентства, а когда Соломатина отказалась – Корчак фактически подчинила ее департамент лояльной к себе человеку.

Из-за этого Соломатина написала заявление на увольнение. Её якобы уволили 31 октября.

НАПК подало иск на Соломатину в Шевченковский райсуд Киева за обвинения.

В АП также отрицали информацию, публично озвученную и переданную в антикоррупционные органы Соломатиной.



Впрочем, по данным УП, детективы уже установили, что первый заместитель руководителя Главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения Администрации президента Алексей Горащенков давал указания работникам НАПК в WhatsApp.

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