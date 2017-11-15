НАПК: Соломатину уволили еще в октябре, подан иск в суд

Анна Соломатина с 31 октября не возглавляет департамент финансового контроля и мониторинга образа жизни Национального агентства по предупреждению коррупции.



Об этом заявило НАПК, комментируя заявления Соломатиной и ее намерение прийти на заседание комитета по предупреждению коррупции Верховной Рады.



"Учитывая полученный Национальным агентством 15 ноября 2017года письмо от комитета по предупреждению коррупции Верховной Рады Украины, считаем, что комитет введен в заблуждение, поскольку гражданка Соломатина не занимает указанную должность руководителя департамента с 31 октября 2017 года", – заявило агентство Натальи Корчак.



"Обращаем внимание, что ее суждения носят чисто субъективный характер, а информация является недостоверной и должна быть проверена судом. Соответствующее исковое заявление подано в Шевченковский районный суд г. Киева", – добавили в НАПК.



По мнению ведомства, "при таких обстоятельствах участие членов НАПК в заседании Комитета по этому вопросу до получения соответствующего решения суда и результатов рассмотрения НАБУ открытого уголовного производства невозможно".



НАПК уверяет, что оно открыто к диалогу и сотрудничеству с Верховной Радой, парламентскими комитетами, народными депутатами и другими органами власти.



"Диалог по поводу заявлений бывшего руководителя Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни Анны Соломатиной при наличии уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований Национальным антикоррупционным бюро Украины 10 ноября 2017 года, является преждевременным", – заявило при этом ведомство Корчак.

Как известно, накануне руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций и злоупотреблении положением.



Также она заявила, что "куратор НАПК" в Администрации президента пытался установить контроль над решениями агентства, а когда Соломатина отказалась – Корчак фактически подчинила ее департамент лояльной к себе человеку.

Из-за этого Соломатина написала заявление на увольнение.

По данным "Украинской правды", она находится на больничном.

В АП также отрицали информацию, публично озвученную и переданную в антикоррупционные органы Соломатиной. Но, по данным УП, детективы уже установили: первый заместитель руководителя Главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения Администрации президента Алексей Горащенков давал указания работникам НАПК в WhatsApp.

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