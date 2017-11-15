Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

САП пояснила, чому не призначає слідчі дії щодо НАЗК

Середа, 15 листопада 2017, 14:44
САП пояснила, чому не призначає слідчі дії щодо НАЗК
NABU

Спеціалізована антикорупційна прокуратура не може погодити клопотання детективів Національного антикорупційного бюро, бо не отримала матеріали провадження.

У САП повідомили "Українській правді", що станом на 15:00 до неї не надходили матеріали кримінального провадження "взагалі, що унеможливлює призначення процесуального керівника у справі".

"За таких обставин, а саме відсутності в наявності кримінального провадження, щоб прокурор міг оцінити наявність підстав для початку провадження, правильності кваліфікації, необхідності проведення тих чи інших слідчих дій, погодження будь-яких клопотань детективів є неможливим", – заявили а антикорупційній прокуратурі.

За заявою САП, у вказаному провадженні детективи НАБУ досі не розробили та не погодили "навіть плану його розслідування, що унеможливлює визначення як першочергових, так і подальших слідчих дій".

"Розслідування кримінальних проваджень в хаотичному порядку є недопустимим для новостворених правоохоронних органів", – наголосили у відомстві Назара Холодницького.

На думку працівників САП, інформація про те, що НАБУ начебто чекає на її дозволи, "вкотре свідчить про систематичний витік інформації від органів досудового розслідування та спробу перекласти відповідальність за стан досудового слідства".

Згідно зі ст. 131-1 Конституції України, саме на прокуратуру покладено організацію та процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, нагляд за негласними та іншими слідчими та розшуковими діями органів правопорядку.

Як відомо, 14 листопада керівник департаменту фінансового контролю Національного агентства з запобігання корупції Ганна Соломатіна звинуватила голову НАЗК Наталію Корчак у фальсифікаціях перевірок електронних декларацій та зловживанні становищем.

Також вона заявила, що "куратор НАЗК" в Адміністрації президента намагався встановити контроль над рішеннями агентства, а коли Соломатіна відмовилася – Корчак фактично підпорядкувала її департамент лояльній до себе людині.

Через це Соломатіна написала заяву про звільнення. Її нібито звільнили 31 жовтня.

НАЗК подало позов на Соломатіну до Шевченківського райсуду Києва за звинувачення.

В АП також заперечували інформацію, публічно озвучену й передану в антикорупційні органи Соломатіною.

Втім, за даними УП, детективи уже встановили, що перший заступник керівника Головного департаменту стратегічного планування та оперативного забезпечення Адміністрації президента Олексій Горащенков давав вказівки працівникам НАЗК у WhatsApp.

Читайте також: Викривальниця НАЗК vs "куратор" з Банкової

Олена Рощенко, УП
Теми: Антикорупційна прокуратураНАБУНАЗК
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Антикорупційна прокуратура
У САП запевнили, що не змінювали процкера у справі Князєва
Скандал у САП: скоротили прокурора, який був процкером у справі ексголови ВСУ Князєва
Від Лондона до Брюсселя
Останні новини
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
Усі новини...
Реклама: