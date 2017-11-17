Главные новости дня – за 60 секунд

ГПУ против НАБУ и Сытника, НАБУ против Луценко, новый глава ГБР по договоренности БПП и НФ, РФ пытается навязать новую границу Украине, похищение грузинских граждан – новости, которые обсуждали 17 ноября.

О деле ГПУ против Сытника. ГПУ открыла уголовное производство в отношении директора НАБУ Артема Сытника по обращению народного депутата от "Народного фронта" Елены Масориной.

Масорина утверждает, что Сытник летом 2017 года дал группе журналистов неофициальное интервью, в ходе которого сообщил обстоятельства и подробности досудебного расследования в ряде резонансных уголовных производств, порочащие человека.

По словам Луценко, об обвинении речь пока не идет: "зарегистрировано заявление, будут проведены соответствующие следственные действия, все будет объективно".

О деле ГПУ против НАБУ. Генпрокуратура возбудила уголовное производство в отношении руководства НАБУ по факту закупки спортивных костюмов и тактических рубашек.

О деле НАБУ против Луценко. Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения генерального прокурора Юрия Луценко. Луценко говорит, что дело в НАБУ касается его сына.

О ГБР. Избрание руководителя департамента в юридической компании "Сектор права" Романа Трубы директором Государственного бюро расследований является результатом кулуарных договоренностей "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта".

О "новой границе с Украиной" от РФ. Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма считает, что Россия фактически хочет создать на линии соприкосновения на Донбассе новую границу.

О похищении грузинского журналиста. Экс-президент Грузии Михэил Саакашвили заявляет, что спецназ похитил из дома журналиста ведущей грузинской телекомпании Рустави-2 Тамаза Шашвиашвили и его друзей.

Позже нардеп Юрий Деревянко сообщил, что похищенных граждан Грузии привезли в аэропорт "Киев", чтобы выдворить за пределы страны.

О претендентах на пост главы НБУ. Среди претендентов на пост главы Нацбанка есть кандидатуры и.о. главы НБУ Смолия и председателя правления "Райффайзен банка Аваль" Лавренчука.

О заявлениях вице-премьера Венгрии. "Венгерское гражданство для закарпатцев - это не только эмоциональный вопрос, но и экзистенциальный, поскольку позволяет свободно передвигаться по миру. Правительство стремится к этому, чтобы после сотни лет репрессий от "Трианона" люди почувствовали преимущества быть гражданином Венгрии", - заявил вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен.

О сыне Авакова. Министр внутренних дел Арсен Аваков уверен, что его сын не совершал противозаконных действий – и это будет доказано в суде.