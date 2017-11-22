Плотницкий обратился к жителям ОРЛО: Скоро все закончится

Главарь боевиков, захвативших часть Луганской области, Игорь Плотницкий обещает жителям оккупированных территорий быстро взять ситуацию под контроль.

Об этом сообщается на его сайте.

"В ближайшее время в этом деле будет поставлена точка. Все силовые структуры этим занимаются", – говорит Плотницкий.

Он утверждает, что на сегодняшний день ситуация развивается "не слишком успешно" для организатора переворота Игоря Корнета. "Это ни у кого не получалось и не получится сейчас", - отметил Плотницкий.

При этом он признал, что в ОРЛО произошла попытка захвата власти.

"Как еще можно назвать ситуацию, когда человек отстранен судом от занимаемой должности ("глава МВД ЛНР" Корнет – ред.), но при этом пытается силовым методом проводить какие-то операции. Это и есть попытка захвата власти", - заявил главарь боевиков.

Он еще раз заверил, что не покидал территорию ОРЛО. В качестве доказательства он привел тот факт, что никто не видел его в очереди в пункте пропуска.

"Я никуда не выезжал и в ближайшее время не планирую. Каждый житель "Луганской народной республики", который хоть раз сталкивался со мной на пункте пропуска, знает, что я, как и любой другой гражданин, стою в очереди и пересекаю границу, как и все, поэтому все видят, когда я уезжаю и когда приезжаю", - объяснил Плотницкий.

Главарь луганских террористов подчеркнул, что "народ Луганщины и руководство республики всегда придерживались линии возврата в Российскую Федерацию".

"Мы идем только в Россию", - заявил он.

Как сообщалось, в оккупированном Луганске так называемая "народная полиция ЛНР", которую возглавляет Игорь Корнет, с помощью "спецназа ДНР" захватила всех сотрудников местной "прокуратуры".

Накануне Плотницкий отстранил Игоря Корнета от "должности министра внутренних дел ЛНР" в связи с возбуждением уголовного дела.

Корнет, однако, опроверг свою отставку и забаррикадировался в здании т. н. "МВД ЛНР".

Он также заявил о задержании на оккупированной части Луганской области украинских диверсантов.

Плотницкий заявил, что ситуация в Луганске "находится под его контролем и в ближайшее время будет полностью решена".

Наблюдатели ОБСЕ мониторят ситуацию в Луганске и подтверждают наличие вооруженных людей, которые заблокировали часть города.

Российские СМИ сообщали, что в конфликте между Игорем Плотницким и уволенным

им "министром МВД ЛНР" Игорем Корнетом Кремль выбрал сторону последнего, но впоследствии официально эту позицию опровергли.

22 ноября лидер луганских сепаратистов Игорь Плотницкий провел рабочую встречу. Его разговор с так называемыми и. о. "министра чрезвычайных ситуаций ЛНР" Сергеем Иванушкиным и и.о. "министра внутренних дел ЛНР" Владимиром Черковым в кабинете записали на видео.

По данным источников издания LIGA.net, 22 ноября Луганск пустеет - люди уезжают из города.

Читайте также: Пауки в банке. Что известно о разборках сепаратистов в Луганске

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что нынешняя ситуация в Луганске это не только внутренние разборки там внутри между бандами, это также разборки между соответствующими российскими спецслужбами.