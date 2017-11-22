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Плотницький звернувся до мешканців ОРЛО: Скоро все скінчиться

Середа, 22 листопада 2017, 17:12
Плотницький звернувся до мешканців ОРЛО: Скоро все скінчиться

Ватажок бойовиків, які захопили частину Луганської області, Ігор Плотницький обіцяє жителям окупованих територій швидко взяти ситуацію під контроль.

Про це повідомляється на його сайті.

"Найближчим часом у цій справі буде поставлена крапка. Усі силові структури цим займаються", - каже Плотницький.

Він стверджує, що на сьогоднішній день ситуація розвивається "не дуже успішно" для організатора перевороту Ігоря Корнета. "Це ні в кого не виходило і не вийде зараз", - зазначив Плотницький.

При цьому він визнав, що в ОРЛО відбулася спроба захоплення влади.

"Як ще можна назвати ситуацію, коли людина відсторонена судом від займаної посади ("голова МВС ЛНР" Корнет – ред.), але при цьому намагається у силовий спосіб проводити якісь операції. Це і є спроба захоплення влади", - заявив ватажок бойовиків.

Він ще раз запевнив, що не залишав територію ОРЛО. У якості доказу він надав той факт, що ніхто не бачив його в черзі у пункті пропуску.

Також ватажок луганських терористів підкреслив, що "народ Луганщини і керівництво республіки завжди дотримувалися лінії повернення до Російської Федерації".

"Ми йдемо тільки в Росію", - заявив він.

Як повідомлялося, в окупованому Луганську так звана "народна поліція ЛНР", яку очолює Ігор Корнет, за допомогою "спецназу ДНР" захопила всіх співробітників місцевої "прокуратури".

Напередодні Плотницкий відсторонив Ігоря Корнета від "посади міністра внутрішніх справ ЛНР" у зв'язку з порушенням кримінальної справи.

Той, однак спростував свою відставку, та забарикадувався в будівлі т. з. "МВС ЛНР".

Корнет також заявив про затримання на окупованій частині Луганської області українських диверсантів.

Плотницький заявив, що ситуація в Луганську "знаходиться під його контролем і найближчим часом буде повністю вирішена".

Спостерігачі ОБСЄ моніторять ситуацію в Луганську та підтверджують наявність озброєних людей, які заблокували частину міста.

У тимчасово окупованому Луганську кілька годин не працювали телебачення і радіо.

У конфлікті між Ігорем Плотницьким та звільненим ним "міністром МВС ЛНР" Ігорем Корнетом Кремль обрав сторону останнього, хоча офіційно потім це заперечив.

22 листопада лідер луганських сепаратистів Ігор Плотницький провів робочу зустріч.

Його розмову з так званими в. о. "міністра надзвичайних ситуацій ЛНР" Сергієм Іванушкіним і в. о. "міністра внутрішніх справ ЛНР" Володимиром Черковим у кабінеті записали на відео.

За даними джерел видання LIGA.net, 22 листопада Луганськ порожніє – люди виїжджають з міста.

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Міністр зовнішніх справ Павло Клімкін стверджує, що нинішня ситуація в Луганську це не тільки внутрішні розборки там всередині між бандами, це також розборки між відповідними російськими спецслужбами.

Українська правда
Теми: ДонбасокупаціятероризмЛуганськ
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