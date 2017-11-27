КГБ Беларуси: Шаройко следил за военными объектами РФ

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Понедельник, 27 ноября 2017, 06:33

В КГБ Беларуси утверждают, что украинский журналист Павел Шаройко собирал информацию о военных объектах России в республике.

Об этом со ссылкой на телеканал "Беларусь 1" пишет "Белорусский партизан".

В эфире телеканала  показали кадры оперативной съемки КГБ. На допросе Павел Шаройко  признал, что якобы является сотрудником кадрового аппарата военной разведки.

После увольнения в 2009-м всего через два года он был восстановлен в число офицеров действующего оперативного резерва. Затем под прикрытием должности обычного корреспондента начал работу в Беларуси.

Утверждается, что во время обыска на электронных носителях Шаройка обнаружили копии разведывательных донесений, а также задания от кураторов.

По данным телеканала, советнику посольства Украины в Беларуси Игорю Скворцову и Павлу Шаройку было поручено предоставить сведения о особенностях таможенного режима в части ввоза в государство технических средств электросвязи и электронно-вычислительной техники.

Также Шаройко якобы собирал информацию о наличии в пограничных районах с Украиной покрытия операторов мобильной связи, распределении радиочастного ресурса, состоянии радиолюбительства среди местного населения.

На 2017 год в качестве задания, как заявляет телеканал, им были определены такие объекты как Совет министров, МИД Беларуси, посольство и военные объекты России в стране. Им надлежало на протяжении года изучить эти объекты, заводить и развивать здесь знакомства, начинать или продолжать получение информации о них.

При обыске якобы найдены псевдонимы еще как минимум 16 участников агентурной сети. 

Как известно, 17 ноября председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания сообщил, что в Беларуси задержали корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко по подозрению в шпионаже.

В "Украинском радио" добавили, что редакция несколько недель не могла связаться с Шаройко.

По словам жены Шаройко, журналиста задержали дома в Минске еще 25 октября. Перед этим в квартире был обыск.

Корреспондента "Украинского радио" посетил украинский консул.

Шаройко также назначили адвоката.

20 ноября стало известно, что белорусские спецслужбы задержали руководителя предприятия ПАО "Завод утяжелителей" Александра Скибу.

Посольство Украины в Беларуси обратилось нотой в МИД Беларуси в связи с информацией о задержании гражданина Украины, который находился в стране с деловой целью.

Ранее сообщалось, что при неизвестных обстоятельствах в Гомеле исчез украинец Павел Гриб, который позже нашелся в СИЗО Краснодара в РФ, где он содержится по подозрению в терроризме.

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко назвал лицемерными заявления Беларуси о дружбе. По его словам, "заверения Лукашенко в дружбе с украинским народом ничего не стоят, когда в Беларуси регулярно исчезают наши граждане".

Темы: Беларусь СМИ права человека заложники
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