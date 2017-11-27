КДБ Білорусі: Шаройко стежив за військовими об'єктами РФ

У КДБ Білорусі стверджують, що український журналіст Павло Шаройко збирав інформацію про військові об'єкти Росії в республіці.

Про це з посиланням на телеканал "Білорусь 1" пише "Білоруський партизан".

В ефірі телеканалу показали кадри оперативної зйомки КДБ. На допиті Павло Шаройко визнав, що нібито є співробітником кадрового апарату військової розвідки.

Після звільнення в 2009-му лише через два роки він був відновлений в число офіцерів діючого оперативного резерву. Потім під прикриттям посади звичайного кореспондента почав роботу в Білорусі.

Стверджується, що під час обшуку на електронних носіях Шаройка виявили копії розвідувальних донесень, а також завдання від кураторів.

За даними телеканалу, раднику посольства України в Білорусі Ігорю Скворцову і Павлу Шаройко було доручено надати відомості про особливості митного режиму в частині ввезення в державу технічних засобів електрозв'язку та електронно-обчислювальної техніки.

Також Шаройко нібито збирав інформацію про наявність в прикордонних районах з Україною покриття операторів мобільного зв'язку, розподіл радіочастного ресурсу, стан радіоаматорства серед місцевого населення.

На 2017 рік в якості завдання, як заявляє телеканал, їм були визначені такі об'єкти як Рада міністрів, МЗС Білорусі, посольство і військові об'єкти Росії в країні. Їм належало протягом року вивчити ці об'єкти, заводити і розвивати тут знайомства, починати або продовжувати отримання інформації про них.

Під час обшуку нібито знайдені псевдоніми ще як мінімум 16 учасників агентурної мережі.

Як відомо, 17 листопада голова Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія повідомив, що у Білорусі за підозрою у шпигунстві затримали журналіста "Українського радіо" Павла Шаройка.

В "Українському радіо" додали, що редакція кілька тижнів не могла з ним зв’язатися.

За словами дружини Шаройка, журналіста затримали вдома у Мінську ще 25 жовтня. Перед тим у квартирі був обшук.

18 листопада кореспондента "Українського радіо" відвідав український консул.

Шаройку також призначили адвоката.

20 листопада стало відомо, що білоруські спецслужби затримали керівника підприємства ПАТ "Завод обважнювачів" Олександра Скибу.

Посольство України в Білорусі звернулося нотою до МЗС Білорусі у зв'язку з інформацією про затримання громадянина України, який перебував у країні з діловою метою.

Раніше повідомлялося, що при невідомих обставинах у Гомелі зник українець Павло Гриб, який пізніше знайшовся у СІЗО Краснодару в РФ, де його утримують за підозрою у тероризмі.

Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко назвав лицемірними заяви Білорусі про дружбу. За його словами, "запевнення Лукашенка у дружбі з українським народом нічого не варті, коли у Білорусі регулярно зникають наші громадяни".