Из-за сломанной ноги Довгого допросили дома

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Четверг, 30 ноября 2017, 12:45

Следователи Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели допрос нардепа из фракции "Воля народа" Олеся Довгого у него дома. Причина – перелом ноги народного избранника.

Об этом сообщил журналистам в четверг глава САП Назар Холодницкий.

"Прокуроры провели с Олесем Довгим процессуальные действия по месту его жительства. У него сломана нога, он на костылях", - рассказал чиновник.

По словам Холодницкого, дело против депутата "подходит к своему логическому концу", подозрение от Генпрокуратуры ожидается в четверг-пятницу.

"Я надеюсь, и прокуроры на это сориентированы, чтобы на следующей неделе завершить досудебное расследование", - отметил он.

Дополняется...

Темы: Довгий Антикоррупционная прокуратура допрос
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