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Через зламану ногу Довгого допитали вдома

Четвер, 30 листопада 2017, 11:45

Слідчі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури провели допит нардепа з фракції "Воля народу" Олеся Довгого у нього вдома. Причина – перелом ноги народного обранця.

Про це повідомив журналістам у четвер голова САП Назар Холодницький.

"Прокурори провели з Олесем Довгим процесуальні дії за місцем його проживання, бо в нього зламана нога, він на милицях", - розповів чиновник.

За словами Холодницького, справа проти депутата "підходить до свого логічного завершення", підозру від генпрокуратури чекають у четвер-п'ятницю.

"Я сподіваюсь, і прокурори на це зорієнтовані, щоб наступного тижня завершити досудове розслідування", - зазначив він.

Як відомо, Довгого викликали на допит до САП на 27 листопада.

Довгого підозрюють у дерибані землі на Жуковому острові в Києві, що завдало збитків на 82 млн грн.

21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів - Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова. 29 червня він вніс аналогічне подання щодо народного депутата  від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна.

4 липня регламентний комітет Верховної Ради знайшов "істотні недоліки" у поданні ГПУ на зняття недоторканості з Довгого.

За словами голови комітету Павла Пинзеника, комітет передасть це рішення голові Верховної Ради Андрію Парубію, аби вже парламент визначав, чи дозволяти притягнення до відповідальності Довгого.

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Євген Кізілов, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ДовгийАнтикорупційна прокуратурадопит
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