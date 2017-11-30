Из-за сломанной ноги Довгого допросили дома

Следователи Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели допрос нардепа из фракции "Воля народа" Олеся Довгого у него дома. Причина – перелом ноги народного избранника.

Об этом сообщил журналистам в четверг глава САП Назар Холодницкий.

"Прокуроры провели с Олесем Довгим процессуальные действия по месту его жительства. У него сломана нога, он на костылях", - рассказал чиновник.

По словам Холодницкого, дело против депутата "подходит к своему логическому концу", подозрение от Генпрокуратуры ожидается в четверг-пятницу.

"Я надеюсь, и прокуроры на это сориентированы, чтобы на следующей неделе завершить досудебное расследование", - отметил он.

Как известно, Довгого вызвали на допрос в САП на 27 ноября.

Довгого подозревают в дерибане земли на Жуковом острове в Киеве, что нанесло ущерб на 82 млн грн.

21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов - Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата и Максима Полякова. 29 июня он внес аналогичное представление относительно депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

4 июля регламентный комитет Верховной Рады нашел "существенные недостатки" в представлении ГПУ на снятие неприкосновенности с народного депутата от группы "Воля народа" Олеся Довгого.

По словам председателя комитета Павла Пинзеника, комитет передаст это решение председателю Верховной Рады Андрею Парубию, чтобы уже парламент определял, разрешать ли привлечение к ответственности Довгого.

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Евгений Кизилов, УП