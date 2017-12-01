В ГПУ рассказали об обысках в агента Екатерины: дома в Козине, Мазератти

Работники Генпрокуратуры во время обысков по месту жительства агента НАБУ Екатерины Сикорской изъяли документы с грифом "ограничение доступа", тетради о прослушивании объектов заинтересованности НАБУ и прочее.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Во время обыска по месту жительства агента Екатерины Сикорской в ​​с. Козин в частном доме были изъяты документы с грифом "ограничение доступа", тетради с секретной информацией о прослушивании объектов заинтересованности НАБУ, материалы проведенных негласных следственных (розыскных) действий, которые обрабатывались при отсутствии у агента Екатерины допуска к гостайне", - написала она.

Кроме того, по словам Сарган, особое внимание ГПУ привлекла частная жизнь агента Екатерины.

"Ей и близким членам его семьи на праве собственности принадлежат три частных дома в элитном поселке Козин, престижные автомобили "Мазератти", "Лексус" и два "Порше Кайен", приобретенные в последнее время", - написала Сарган.

Дом Сикорской Фото ГПУ

Обыск в доме Сикорской Фото ГПУ

Как известно, ранее в ГПУ сообщили, что провели обыск у агента НАБУ Екатерины Сикорской по делу о предложении взятки другим агентом чиновнице Государственной миграционной службы.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, "агент Екатерина" проходила в "янтарном деле" Розенблата-Полякова, а потом консультировала другого агента НАБУ – Сергея Титенкова или Боярского, – который предлагал взятки первому заместителю председателя государственной миграционной службы Дине Пимаховой.

В то же время сам Луценко заявил, что эти два дела о взятках "совершенно разные плоскости", поскольку в случае с Розенблатом-Поляковым агент Екатерина просила нардепов совершить законные действия, а они попросили за это взятку, тогда как агент Титенков просил Пимахову поступить незаконно.

По словам генпрокурора, первый случай – это "коррупция", а второй – "провокация".

Как сообщалось, 29 ноября Государственная миграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС Дине Пимаховой.

Кроме того, в среду вечером в Национальном антикоррупционном бюро прошли обыски.



30 ноября НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию, в которую вмешались Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины.



По утверждению НАБУ, ведя прослушивание для бюро, СБУ "завербовала" подозреваемую для давления и уголовного преследования работников антикоррупционного бюро.

Пимахова отрицает, что требовала взятку в 30 тысяч далларов за легализацию иностранцев.

По словам чиновницы, ее родственник в Запорожье продавал микроавтобус – а Сергей Титенков (он же Боярский) вышел на нее, а потом склонял к взятке. Она обратилась в СБУ по этом поводу – и Титенков оказался сотрудником НАБУ.

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