Холодницкий рассказал о сотрудниках ФБР в НАБУ

В Национальном антикоррупционном бюро на ротационной основе находятся сотрудники Федерального бюро расследований США, но они не принимают участия в проведении расследований.

Об этом вечером 10 декабря в эфире 1+1 заявил глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"ФБР действует в Украине на основании меморандума о взаимопонимании", - сказал он.

При этом Холодницкий отметил, что не говорил бы о "совместной с ФБР спецоперации".

"Представители ФБР находятся в НАБУ на ротационной основе, их помощь состоит в предоставлении консультаций, обмене опытом и информацией, в ускорении, возможно, некоторых международных поручений .... Но работники ФБР не расследуют дела, работники ФБР не включены в состав групп детективов, работники ФБР не бегают с пистолетами по городу Киеву и не ловят людей", - пояснил он.

"Интерфакс-Украина"