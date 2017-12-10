Холодницкий рассказал о сотрудниках ФБР в НАБУ

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Воскресенье, 10 декабря 2017, 20:52

В Национальном антикоррупционном бюро на ротационной основе находятся сотрудники Федерального бюро расследований США, но они не принимают участия в проведении расследований.

Об этом вечером 10 декабря в эфире 1+1 заявил глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. 

"ФБР действует в Украине на основании меморандума о взаимопонимании", - сказал он.

При этом Холодницкий отметил, что не говорил бы о "совместной с ФБР спецоперации".

"Представители ФБР находятся в НАБУ на ротационной основе, их помощь состоит в предоставлении консультаций, обмене опытом и информацией, в ускорении, возможно, некоторых международных поручений .... Но работники ФБР не расследуют дела, работники ФБР не включены в состав групп детективов, работники ФБР не бегают с пистолетами по городу Киеву и не ловят людей", - пояснил он. 

"Интерфакс-Украина"

Темы: НАБУ Холодницкий
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