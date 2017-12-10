Холодницький розповів про співробітників ФБР у НАБУ

У Національному антикорупційному бюро на ротаційній основі перебувають співробітники Федерального бюро розслідувань США, але вони не беруть участі у проведенні розслідувань.

Про це ввечері 10 грудня в ефірі "1+1" заявив голова Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

"ФБР діє в Україні на підставі меморандуму про взаєморозуміння", - зазначив він.

Холодницький підкреслив, що не говорив би про "спільну з ФБР спецоперацію".

"Представники ФБР перебувають у НАБУ на ротаційній основі, їх допомога полягає у наданні консультацій, обміні досвідом та інформацією, у прискоренні, можливо, деяких міжнародних доручень .... Але працівники ФБР не розслідують справи, працівники ФБР не включені до складу груп детективів, працівники ФБР не бігають з пістолетами по місту Києву і не ловлять людей", - пояснив він.

"Інтерфакс-Україна"