Саакашвили уже в суде

Лидер партии "Рух новых сил" Михиэл Саакашвили находится в Печерском райсуде Киева.



Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь политика.

Адвокат Павел Богомазов подтвердил: "Да, Михаил уже в Печерском суде на Крещатик, 42-а. Я с документами работаю".

Как известно, Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке.

Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности". Генпрокуратура утверждает, что Михэил Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

По словам пресс-секретаря РНС Марьяны Почтар, Саакашвили обыскивали. В связи с арестом Саакашвили объявил голодовку.