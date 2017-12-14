Саакашвили заявил, что после премьерства пошел бы в мэры

Лидер партии "Рух новых сил" Михэил Саакашвили хотел бы после премьерства поработать городским главой Одессы.

Об этом он заявил в эфире "24 канала".

Саакашвили сказал, что Украина для него – приемная Родина, он готов пожертвовать ради нее жизнь, но президентом он не может быть "по определению".

"Более того, я долгосрочно не могу быть в украинской политике по определению. Потому что я не хочу опять влезать в эту рутину, мне нужны большие прорывы", – заявил Саакашвили.

"Честно, знаете, о чем я мечтаю? Если я буду удачным премьером, потом я хочу поехать и стать мэром Одессы. Реально, я не шучу", – сказал он.

"Я очень хочу поднять Одессу, но Одессу можно поднять только после того, как Киев поменяет "правила игры", – добавил Саакашвили.

На вопрос, что он будет делать с генпрокурором Юрием Луценко, лидер РНС ответил: "Луценко должен уйти в отставку немедленно. Потому что Луценко – это человек, который напал на агентов НАБУ, который открыл тайну агентов, который крал деньги, когда он был министром внутренних дел".

"Я был дважды президентом. При мне в стране на много миллиардов увеличился бюджет. Почему у меня нет даже десятой части такого дома, как у Луценко? Я посмотрел – ну, не хило, круто, ну, молодцы", – заявил Саакашвили.

"У меня дома все – профессора, доктора наук, все с образованием. Моя жена – не из бедной семьи. Почему у нас нет такого дома? Этот челок (Луценко) будет про какие-то красные линии говорить?", – добавил он.

На вопрос, чтобы он сделал, став премьером, Саакащвили сказал, что никому не желает попадать в камеру.

"Сейчас стране надо залечивать раны, а не углублять. Стране нужен мирный диалог, а не новый виток мести. Мне кажется, что им надо вернуть награбленное – это не надо прощать. Их надо растормашивать – и отпускать на все четыре стороны… Если они откажутся от прямого контроля и диктата над телеканалами…", – заявил он.

На вопрос о том, как долго будет стоять под Верховной Радой палаточный городок, который стоит уже 57 день, Саакашвили ответил: "Я думаю, что это вопрос диалога".

Он заверил, что там стоят не проплаченные, а героические люди.

"Не я их там оставил. Мы помогли с дровами… Мне кажется, что палатки – это не очень хорошая форма… Марш – для того, чтобы сказать: нас много", – отметил Саакашвили.

По его словам, он после своего освобождения он – в неоплатном долгу перед киевлянами.

Как известно, 8 декабря Саакашвили задержали по ч. 2 ст. 256 УК (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности). Но 11 декабря суд отказал прокуратуре в его круглосуточном домашнем аресте.