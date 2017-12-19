Главные новости дня – за 60 секунд

Ухудшение ситуации в зоне АТО, прослушка у редактора "Зеркала недели", Коломойский отмывает деньги, Фирташа не выдают Испании, письмо Саакашвили – новости, которые обсуждали 19 декабря.

Об ухудшении ситуации в зоне АТО. В ответ на обстрел из реактивных систем залпового огня поселка Новолуганское Донецкой области силы антитеррористической операции провели контрмеры.

А боевики в дальнейшем применяют реактивные системы залпового огня и минометы, запрещенные минскими договоренностями.

Разведка сообщает, что на Донецкое направление зашла группа сербских наемников-снайперов.

Тем временем Следственный комитет России возбудил 3 уголовных дела о якобы обстреле украинскими военными мирных жителей Донбасса.

О "Зеркале недели". Первый заместитель главного редактора "Зеркало недели" Сергей Рахманин нашел у себя в кабинете прослушивающее устройство.

О Коломойском. Олигарх Игорь Коломойский через приближенных лиц скупил недвижимость на австрийском курорте Земмеринг в Альпах, что может свидетельствовать о попытке отмывания денег.

О Фирташе. Высший земельный суд Вены отказал в выдаче украинского олигарха Дмитрия Фирташа Испании.

О Саакашвили. В письме к президенту Петру Порошенко экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили признался, что допускал и допускает много политических ошибок.

О сыне Авакова. Апелляционный суд Киева постановил повторно рассмотреть в суде первой инстанции арест имущества сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

О Погоде. На протяжении 19-20 декабря снежный циклон потеряет активность.

О резолюции по Крыму. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций одобрила обновленную резолюцию о состоянии соблюдения прав человека в оккупированном Россией Крыму.