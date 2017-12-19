Головні новини дня – за 60 секунд

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Вівторок, 19 грудня 2017, 20:32

Погіршення ситуації в зоні АТО, прослушка у редактора "Дзеркала тижня", Коломойський відмиває гроші, Фірташа не видають Іспанії, лист Саакашвілі - новини, які обговорювали 19 грудня.

Про погіршення ситуації у зоні АТО. У відповідь на обстріл із реактивних систем залпового вогню селища Новолуганське Донецької області сили антитерористичної операції провели контрзаходи.

А бойовики надалі застосовують реактивні системи залпового вогню та міномети, заборонені Мінськими домовленостями.

Розвідка повідомляє, що на Донецький напрямок зайшла група сербських найманців-снайперів.

Тим часом, слідчий комітет Росії порушив 3 кримінальних справи про нібито обстріли українськими військовими мирних жителів Донбасу.

Про "Дзеркало тижня". Перший заступник головного редактора "Дзеркало тижня" Сергій Рахманін знайшов у себе в кабінеті прослуховуючий пристрій.

Про Коломойського. Олігарх Ігор Коломойський через наближених осіб скупив нерухомість на австрійському курорті Земмерінг в Альпах, що може свідчити про спробу відмивання грошей.

Про Фірташа. Вищий земельний суд Відня відмовив у видачі українського олігарха Дмитра Фірташа Іспанії.

Про Саакашвілі. У листі до президента Петра Порошенка екс-президент Грузії, колишній глава Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі зізнався, що допускав і допускає багато політичних помилок.

Про сина Авакова. Апеляційний суд Києва постановив повторно розглянути у суді першої інстанції питання арешту майна сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.  

Про погоду. Протягом 19-20 грудня сніговий циклон в Україні втратить активність.

Про резолюцію щодо Криму. Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй схвалила оновлену резолюцію про стан дотримання прав людини в окупованому Росією Криму.

Теми: АТО Саакашвілі Коломойський Фірташ Аваков
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