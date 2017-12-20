САП вручила Мартыненко окончательное подозрение - источник

Специализированная антикоррупционная прокуратура вручила экс-нардепу от НФ Николаю Мартыненко обновленное конечное подозрение.



Об этом "Украинской правде" сообщил информированный источник в САП.



"Вручили подозрение сегодня (в среду - ред.) в 10 утра", - сказал источник.



Пока неизвестно каким именно способом состоялось вручение.

"Украинская правда" обратилась к адвокатам Мартыненко за комментарием.



Как известно, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-председателя комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса, экс-нардепа Николая Мартыненко.



Его задержали в рамках расследования по факту хищения средств ГП ВостГОК при закупке уранового концентрата.



По данным САП, с 2013-го до 2016 года преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджета 17,28 долларов ущерба.



Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток с альтернативой залога в 300 млн. гривен.



22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил экс-нардепа Николая Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров.



В октябре Национальное антикоррупционное бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщил о подозрении в завладении имуществом ГП "НАЭК" Энергоатом "Мартыненко и его предполагаемому сообщнику, руководителю структурного подразделения ГП" НАЭК "Энергоатом".



6 декабря Соломенский райсуд Киева исключил из обязанностей Николая Мартыненко сдать на хранение паспорт для выезда за границу.



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