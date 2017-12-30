Харьков: У задержанного - проблемы с законом, нуждается в помощи психиатров

Мужчина, захвативший отделение "Укрпочты" в Харькове, ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления, и, по всей вероятности нуждается в помощи психиатров.

Об этом вечером 30 декабря сообщил в комментарии журналистам глава облуправления Нацполиии Олег Бех.

"Нам известно, что указанное лицо вело антисоциальный образ жизни. Он 77-го года рождения, житель города Харькова, уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления, нуждается, по всей вероятности, в помощи психиатров", – сообщил Бех.

Он напомнил, что правоохранители привлекли к проведению переговоров со злоумышленником его отца, однако "провести переговоры достаточно продуктивно не удалось".



По его словам, задержанный "получил небольшие повреждения" в ходе спецоперации по освобождению заложников.



Со слов заложников, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.



"Находился в не совсем нормальном состоянии человек. Мы это уже установим путем назначения и психиатрических экспертиз, и, самое главное, отберем его биологические образцы, чтобы четко видели, в каком все-таки он состоянии был. Предварительно - заложники нам сообщили - что он на месте якобы употреблял спиртные напитки", – сообщил Бех.

Он также уточнил, что среди заложников находились три женщины - сотрудницы отделения "Укрпочты".

Бех добавил, что во время освобождения заложников "силовой вариант не применяли, хотя все силовые подразделения были к этому готовы".

Начальник облуправления СБУ Андрей Носач отметил, что были задействованы все правоохранительные органы - МВД, прокуратура, спецподразделение "Альфа" и КОРД.

В свою очередь прокурор Харьковской области Юрий Данильченко сообщил, что правоохранители оформят задержание мужчины в порядке ст.208 УПК, после чего в течение трех суток обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.



"Безусловно, это будет ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без залога", – заявил Данильченко.

Он сообщил также, что установить намерения мужчины было невозможно - он вел себя неадекватно.

Как известно, днем ​​30 декабря в Харькове на ул.Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты". В помещении "Укрпочты" находились люди, полиция уточняла информацию о них.

По данным Нацполиции, неизвестный заявил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о его требованиях ничего известно не было.

Предварительно, в заложниках находились 11 человек, среди которых 2 детей.

Позже из плена удалось освободить 5 граждан: двух детей 11 и 13 лет, а также трех женщин. Территория вокруг здания оцеплена, она контролируется снайперской группой спецназовцев.

Освобожденный из здания "Укрпочты" подросток Андрей Ремыга рассказал подробности пребывания в заложниках.

По факту событий в Харькове открыто уголовное производство, нарушителю грозит от 7 до 15 лет.

Вечером 30 декабря из помещения захваченного здания "Укрпочты" были освобождены все заложники, а злоумышленник задержан.

Украинская правда