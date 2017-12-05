Луценко: Об экстрадиции Саакашвили пока речь не идет

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Вторник, 5 декабря 2017, 13:18

Генеральный прокурор Юрий Луценко говорит, что сейчас никто не собирается депортировать Михеила Саакашвили в Грузию.

Об этом он сообщил на брифинге во вторник.

"Что может быть дальше (с Саакашвили - ред.)? Сейчас речь не идет о депортации, сейчас речь не идет об экстрадиции, сейчас речь идет о допросе, подозрении в совершении особо тяжкого преступления", - заявил председатель ГПУ.

И, по его словам, если суд признает экс-президента Грузии виновным, он понесет за это ответственность.

Как известно, по мнению адвоката Беки Басилии, который защищает интересы Саакашвили в Грузии, за задержанием экс-президента может последовать его экстрадиция в Грузию, ведь начало уголовного процесса против политика в Киеве совпало с активизацией его дела на родине.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Луценко Саакашвили Грузия
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