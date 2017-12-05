Задержание Саакашвили совпало с активизацией его дела в Грузии

За задержанием экс-президента Грузии Михеила Саакашвили может последовать его экстрадиция в Грузию.

Об этом сообщил во вторник журналистам адвокат Бека Басилия, защищающий его интересы в грузинском суде, передает "Интерфакс-Украина".

"Настолько незаконны действия украинских властей, что они вполне могут экстрадировать Саакашвили в Грузию, где против него в суде ведутся несколько судебных процессов", - сказал он.

По словам юриста, в настоящее время в ускоренном порядке рассматриваются в суде дела о превышении Саакашвили служебных полномочий. В частности, дело о досрочном помиловании на посту президента Грузии четырех задержанных сотрудников полиции, осужденных за убийство сотрудника банка Сандро Гиргвилани.

"Прокуратура прямо заявила, что до конца декабря по этому делу будет вынесен приговор. Процессы в Украине подозрительно совпадают с этим судебным процессом против Саакашвили в Грузии", - сказал Басилия.

Председатель юридического комитета парламента Грузии Эка Беселия рассказала журналистам, что экстрадиция Саакашвили в Тбилиси может произойти в рамках двустороннего межгосударственного сотрудничества.

"Насколько я знаю, требование по экстрадиции Саакашвили было послано как министерством юстиции, так и прокуратурой украинской стороне. В Грузии ранее судом по одному из возбужденных против него дел было вынесено решение о его задержании и предварительном заключении в случае появления на грузинской территории", - сказала Беселия.

Как известно, утром 5 декабря соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе заявил, что в квартире лидера "Руха новых сил" Саакашвили на улице Костельной ломают двери и проводят обыск.

Саакашвили во время обыска вылез на крышу и угрожал, что спрыгнет.

Адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого и нардепов в квартиру Саакашвили не пускали.

Позже адвокат Павел Богомазов, который вышел из квартиры Саакашвили сообщил, что Саакашвили "озвучили, что его подозревают в содействии свержению государственного режима".

По данным СБУ, Саакашвили задержан в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 УК (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

После этого Саакашвили в сопровождении более десятка человек вывели из квартиры.

По состоянию на 10:50 Саакашвили не вывезли – активисты продолжают блокировать автомобиль СБУ с экс-президентом Грузии.