Соратника Саакашвили подозревают в государственной измене
Руководителю Киевского областного отделения "Руха новых сил" Севериону Дангадзе объявили о подозрении в государственной измене и сотрудничестве с членами организованной преступной группировки.
Об этом на брифинге 5 декабря завил генпрокурор Юрий Луценко.
"Ему было сообщено первое подозрение, сегодня предъявляется второе. Подозрения сводятся к ст. 110 "государственная измена" (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины – ред.) и ст. 256 "сотрудничество с членами организованной преступной группировки", - сказал Луценко.
Он рассказал, что Дангадзе ловили по всей Украине.
По словам генпрокурора, после того, как правоохранители получили факты финансирования акций Саакашвили Сергеем Курченко, они подали в суды ходатайства относительно обысков и задержания фигурантов дела.
"Но произошла утечка информации, и Дангадзе, отзвонившись своему московскому партнеру, заявил, что он вынужден бежать из Киева. Проведенные оперативно-розыскные мероприятия позволили нам установить, что он находится в Буковеле", - сказал Луценко.
Он добавил, что спецгруппа выехала туда, но разминулась с Дангадзе.
"Во Львове в прошлую субботу состоялась попытка задержания Дангадзе, в ходе чего он бежал возле стоянки супермаркета, а сопровождающее его лицо Назар (фамилию пока не разглашаем), который работает постоянным консультантом в комитете Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, был задержан", - сказал Луценко.
По его словам, у Назара изъяли сумку с документами, где были свидетельства о том, что средства Курченко использовали на финансирование "автобусов, телевидения, питания, подкуп различных лиц, в том числе журналистов и т.д.".
"После этого была ночная спецоперация по выявлению самого Дангадзе – "Севера", как он называется на этих записях. Было установлено, что он уже на другой машине своей знакомой пытается покинуть территорию Украины, двигаясь с большой скоростью из столицы в сторону РФ", - сказал Луценко.
Он добавил, что Дангадзе задержали на полицейском посту близ города Лубны Полтавской области.
В квартире Дангадзе провели обыски, где, среди прочего обнаружили украинский паспорт Саакашвили.
Как известно, 4 декабря правоохранители арестовали одного из лидеров "Руха новых сил" Саакашвили, руководителя Киевского областного отделения "ДНС" Севериона Дангадзе.
Утром 5 декабря соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе заявил, что в квартире лидера "Руха новых сил" Саакашвили на улице Костельной ломают двери и проводят обыск.
Саакашвили во время обыска вылез на крышу и угрожал, что спрыгнет.
Адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого и нардепов в квартиру Саакашвилине пускали.
Позже адвокат Павел Богомазов, который вышел из квартиры Саакашвили сообщил, что Саакашвили "озвучили, что его подозревают в содействии свержению государственного режима".
После этого Саакашвили в сопровождении более десятка человек вывели из квартиры.
По состоянию на 10:50 Саакашвили не вывезли – активисты продолжают блокировать автомобиль СБУ с экс-президентом Грузии.
Позже в СБУ сообщили, что Саакашвили задержали в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности – ред.) Уголовного кодекса Украины.
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