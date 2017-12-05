Соратника Саакашвили подозревают в государственной измене

Руководителю Киевского областного отделения "Руха новых сил" Севериону Дангадзе объявили о подозрении в государственной измене и сотрудничестве с членами организованной преступной группировки.

Об этом на брифинге 5 декабря завил генпрокурор Юрий Луценко.

"Ему было сообщено первое подозрение, сегодня предъявляется второе. Подозрения сводятся к ст. 110 "государственная измена" (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины – ред.) и ст. 256 "сотрудничество с членами организованной преступной группировки", - сказал Луценко.

Северион Дангадзе

Он рассказал, что Дангадзе ловили по всей Украине.

По словам генпрокурора, после того, как правоохранители получили факты финансирования акций Саакашвили Сергеем Курченко, они подали в суды ходатайства относительно обысков и задержания фигурантов дела.

"Но произошла утечка информации, и Дангадзе, отзвонившись своему московскому партнеру, заявил, что он вынужден бежать из Киева. Проведенные оперативно-розыскные мероприятия позволили нам установить, что он находится в Буковеле", - сказал Луценко.

Он добавил, что спецгруппа выехала туда, но разминулась с Дангадзе.

"Во Львове в прошлую субботу состоялась попытка задержания Дангадзе, в ходе чего он бежал возле стоянки супермаркета, а сопровождающее его лицо Назар (фамилию пока не разглашаем), который работает постоянным консультантом в комитете Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, был задержан", - сказал Луценко.

По его словам, у Назара изъяли сумку с документами, где были свидетельства о том, что средства Курченко использовали на финансирование "автобусов, телевидения, питания, подкуп различных лиц, в том числе журналистов и т.д.".

"После этого была ночная спецоперация по выявлению самого Дангадзе – "Севера", как он называется на этих записях. Было установлено, что он уже на другой машине своей знакомой пытается покинуть территорию Украины, двигаясь с большой скоростью из столицы в сторону РФ", - сказал Луценко.

Он добавил, что Дангадзе задержали на полицейском посту близ города Лубны Полтавской области.

В квартире Дангадзе провели обыски, где, среди прочего обнаружили украинский паспорт Саакашвили.

Как известно, 4 декабря правоохранители арестовали одного из лидеров "Руха новых сил" Саакашвили, руководителя Киевского областного отделения "ДНС" Севериона Дангадзе.

Утром 5 декабря соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе заявил, что в квартире лидера "Руха новых сил" Саакашвили на улице Костельной ломают двери и проводят обыск.

Саакашвили во время обыска вылез на крышу и угрожал, что спрыгнет.

Адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого и нардепов в квартиру Саакашвилине пускали.

Позже адвокат Павел Богомазов, который вышел из квартиры Саакашвили сообщил, что Саакашвили "озвучили, что его подозревают в содействии свержению государственного режима".

После этого Саакашвили в сопровождении более десятка человек вывели из квартиры.

По состоянию на 10:50 Саакашвили не вывезли – активисты продолжают блокировать автомобиль СБУ с экс-президентом Грузии.

Позже в СБУ сообщили, что Саакашвили задержали в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности – ред.) Уголовного кодекса Украины.

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