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ГПУ нашла украинский паспорт Саакашвили

Вторник, 5 декабря 2017, 12:11

Правоохранители нашли паспорт гражданина Украины Михеила Саакашвили во время обысков в киевской квартире руководителя Киевского областного отделения "Руху новых сил" Севериона Дангадзе.

Об этом на брифинге 5 декабря заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Во время обысков, где жил Северион Дангадзе в Киеве было обнаружено много необходимых для следствия материалов, в том числе и злополучный паспорт гражданина Украины Михеила Саакашвили, который, по его словам, находился толи у президента, толи у министра внутренних дел", - сказал Луценко.

"На самом деле он все это время находился в доме Дангадзе. Ложь и здесь вылезла на поверхность", - подытожил Луценко.

Как сообщалось, 11 сентября Саакашвили заявил, что правоохранители изъяли у него украинский паспорт на границе.

"Я оставил паспорт в автобусе. Пришла полиция, обыскала автобус и украла мой паспорт. Сейчас паспорт в них", - сказал он.

Но полиция заявила, что не изымала украинский паспорт Саакашвили.

Позже Саакашвили утверждал, что его паспорт находится у президента Петра Порошенко.

Как известно, утром 5 декабря соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе заявил, что в квартире лидера "Руха новых сил" Саакашвили на улице Костельной ломают двери и проводят обыск.

Саакашвили во время обыска вылез на крышу и угрожал, что спрыгнет.

Адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого и нардепов в квартиру Саакашвили не пускали.

Позже адвокат Павел Богомазов, который вышел из квартиры Саакашвили сообщил, что Саакашвили "озвучили, что его подозревают в содействии свержению государственного режима".

После этого Саакашвили в сопровождении более десятка человек вывели из квартиры.

По состоянию на 10:50 Саакашвили не вывезли – активисты продолжают блокировать автомобиль СБУ с экс-президентом Грузии.

Позже в СБУ сообщили, что Саакашвили задержали в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности – ред.) Уголовного кодекса Украины. 

Читайте также: Задержание Саакашвили

Ирина Балачук, УП

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Темы: СаакашвилиЛуценкопаспорт
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