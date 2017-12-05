ГПУ нашла украинский паспорт Саакашвили
Правоохранители нашли паспорт гражданина Украины Михеила Саакашвили во время обысков в киевской квартире руководителя Киевского областного отделения "Руху новых сил" Севериона Дангадзе.
Об этом на брифинге 5 декабря заявил генпрокурор Юрий Луценко.
"Во время обысков, где жил Северион Дангадзе в Киеве было обнаружено много необходимых для следствия материалов, в том числе и злополучный паспорт гражданина Украины Михеила Саакашвили, который, по его словам, находился толи у президента, толи у министра внутренних дел", - сказал Луценко.
"На самом деле он все это время находился в доме Дангадзе. Ложь и здесь вылезла на поверхность", - подытожил Луценко.
Как сообщалось, 11 сентября Саакашвили заявил, что правоохранители изъяли у него украинский паспорт на границе.
"Я оставил паспорт в автобусе. Пришла полиция, обыскала автобус и украла мой паспорт. Сейчас паспорт в них", - сказал он.
Но полиция заявила, что не изымала украинский паспорт Саакашвили.
Позже Саакашвили утверждал, что его паспорт находится у президента Петра Порошенко.
Как известно, утром 5 декабря соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе заявил, что в квартире лидера "Руха новых сил" Саакашвили на улице Костельной ломают двери и проводят обыск.
Саакашвили во время обыска вылез на крышу и угрожал, что спрыгнет.
Адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого и нардепов в квартиру Саакашвили не пускали.
Позже адвокат Павел Богомазов, который вышел из квартиры Саакашвили сообщил, что Саакашвили "озвучили, что его подозревают в содействии свержению государственного режима".
После этого Саакашвили в сопровождении более десятка человек вывели из квартиры.
По состоянию на 10:50 Саакашвили не вывезли – активисты продолжают блокировать автомобиль СБУ с экс-президентом Грузии.
Позже в СБУ сообщили, что Саакашвили задержали в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности – ред.) Уголовного кодекса Украины.
Читайте также: Задержание Саакашвили