Луценко не знает об американских специалистах в структуре НАБУ

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Среда, 6 декабря 2017, 14:30

Генеральный прокурор Юрий Луценко не знает, работают ли американские специалисты с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом он сказал в Верховной Раде, отвечая на вопросы народных депутатов.

"В моем сотрудничестве с Федеральным бюро расследований... я ни разу не слышал об их намерениях иметь каких-либо внедренных работников штатно или внештатно в наших правоохранительных органах", – заявил Луценко.

По его словам, "недавние заявления и Госдепа, и ФБР говорят о том, что они не имеют никаких акций или операций на территории Украины".

"Я практически уверен, что они не имеют и внедренных работников в ряды НАБУ, но есть одна проблема: генеральный прокурор Украины не имеет возможности истребовать на изучение на предмет законности какие бы то ни было дела НАБУ", – сказал генпрокурор.

"Поэтому точно вам сказать может САП или аудит, который вам предстоит создать", – добавил он.

Ранее Государственный департамент США сообщил, что специалисты правоохранительных органов США работают в структуре Национального антикоррупционного бюро Украины.

Алена Рощенко, УП
Темы: Луценко НАБУ США
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